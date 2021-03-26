Van Gogh'un 'Montmartre'deki Sokak Manzarası' eseri 13 milyon 91 bin euroya alıcı buldu

Uluslararası müzayede evi Sotheby's, Fransa'nın başkenti Paris'te canlı olarak yayınlanan bir müzayede ile Vincent Van Gogh'un heserlerinden 'Scène de rue à Montmartre' adlı tablosunu açık artırmaya çıkarmıştı.

Eserin, 5 ila 8 milyon euroya alıcı bulması beklenirken, Sotheby's eserin 13 milyon 91 bin euroya satıldığını duyurdu. Alıcının kimliği ise açıklanmadı.

Sotheby's, eserin 1887'de boyandığından bu yana halka sergilenmediğini belirterek, satış fiyatının sanatçı için Fransa'da bir rekor olduğunu söyledi.

A rare Vincent van Gogh painting sold for $15.4 million, making it the top lot at a Sotheby's Impressionist and modern art auction in Paris https://t.co/2GrHE2Icyv — ARTnews (@artnews) March 25, 2021

Van Gogh'un Paris'te geçirdiği iki yıl boyunca ürettiği 200'den fazla resimden biri olan eserde, bir değirmen, bir çift ve iki çocuğun yanı sıra yapraksız ağaçlar görülüyor. 'Montmartre'da Bir Sokak Manzarası' adlı eser, çizildiği 1887'den bu yana 100 yıldan uzun bir süre tek bir Fransız ailesinin koleksiyonundaydı.

Halka açık bir müzayedede satılan son Van Gogh eseri ise, 2017'de ABD'nin New York kentinde 81 milyon dolara satılan 1889 tarihli 'Bir Tarlada İşçi' eseri olmuştu.