Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'nin nasıl bittiğini anlattı

"Behzat Ç’yi kim bitirdi?" sorusunu yanıtlayan oyuncu Erdal Beşikçioğlu, "Diziyi Serdar Akar’ın çekmeyeceğini öğrendim. Böyleyse ben de olmak istemiyorum, beni de affedin dedim. Bütün hikâye bundan kaynaklıdır aslında" ifadelerini kullandı.

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Gain platformunda yayınlanan ve Jülide Ateş’in sunduğu "40" isimli programın konuğu oldu. Beşikçioğlu projelerinden Behzat Ç'ye kadar birçok konudaki 40 soruya yanıt verdi.

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Programda "Saygı" dizisi çekilirken kendisine teklif gelmediğini açıklayan Beşikçioğlu, Ateş’in "Behzat Ç’yi kim bitirdi?" sorusuna da cevap verdi.

Gazete Duvar'ın haberine göre Beşikçioğlu dizinin nasıl bittiğini şöyle açıkladı:

"Şu andaki dönemle ilgili kaygan bir zemin vardı, nereden tutunacağını ne yazarı biliyordu, ne yapımcısı biliyordu, ne oyuncusu… 5 bölüm bir senaryo geldi bize, o kadar özlemişiz ki çekmeye başladık. Fakat olayın açılmasına güçlük çekilmeye başlandı. Ben de Serdar Abi’yle konuştum 'Bu 2. dönemle ilgili beraber oturalım, bir oluşturalım, ondan sonra bütün senaryolar bittikten sonra hikâyeye başlayalım, karakterin nereden nereye gideceğini görebilelim biz' dedim. Fakat yapımcılarla görüşmeye gittiğim zaman, diziyi Serdar Akar’ın çekmeyeceğini öğrendim. Memduh Başgan olmayacağını öğrendim, bunlar çok önemli karakterler. Böyleyse ben de olmak istemiyorum, beni de affedin dedim. Bütün hikâye bundan kaynaklıdır aslında."

Emrah Serbes'in 'Her Temas İz Bırakır' adlı romanından esinlenerek hazırlanan polisiye, macera ve drama türündeki dizinin, 2019 yılında BluTV’de yayınlanan yeni bir sezonu izleyicilerle buluştu. Ancak dizinin ikinci sezonu yayınlanmadı. Bu durum üzerine BluTV yöneticileri de "Saygı" adlı diziyi çekerek, bu dizide Behzat Ç. karakterlerinden olan Ercüment Çözer'in hikâyesine yer verdi.