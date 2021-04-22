'How I Met Your Father' geliyor: Hilary Duff başrolde

Finaliyle pek çok hayranını hayal kırıklığına uğratan kült dizilerden ‘How I Met Your Mother’ın spin-off dizisi 'How I Met Your Father', Hulu kanalında izleyiciyle buluşacak.

Dizinin başrolü olan Sophie karakterini, aynı zamanda yapımcılar arasında da yer alan Hilary Duff canlandıracak.

Dizi, Sophie'nin eşiyle nasıl tanıştığı ve arkadaş grubuyla 2021 yılında yaşadığı maceralarını oğluna anlatması etrafında şekillenecek.

.@hulu has given How I Met Your Father, which will star Hilary Duff, a straight-to-series order from creators Isaac Aptaker and Elizabeth Berger#HowIMetYourFather https://t.co/gdnno7H86C — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 21, 2021

​Dizinin senaristleri ise, 'Love, Victor' dizisinin de yaratıcıları olan Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger.

How I Met Your Mother dizisinin yaratıcıları Carter Bays ve Craig Thomas da yönetici yapımcı görevini yürütecek.

Hulu'nun basın açıklamasında konuşan Duff, How I Met Your Mother’ın büyük bir hayranı olduğunu söyleyerek, "Carter ve Craig bana güvendikleri için onur duyuyorum ve hatta biraz da gerginim. Isaac ve Elizabeth mükemmeller, onlar ve diğer herkesle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

How I Met Your Father projesi, 5 yıl önce yine gündeme gelmiş ancak dizi, CBS kanalı yetkililerinin beğenmemesi üzerine pilot bölümünün ardından iptal edilmişti.