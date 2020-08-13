Rusya'da geliştirilen ilk koronavirüs aşısının üretildiği fabrikadan görüntüler

DSÖ Ortadoğu Ofisi Programları Direktörü Rana Haje, Rusya'nın yüksek kaliteli bir aşı üretebilecek teknik imkanlara sahip olduğundan emin olduğunu ifade etti.

Haje, "Rus aşısı ilk iki aşamadan geçti, şu anda üçüncü deneme aşamasında bulunuyor. Henüz tüm deneyleri geçmediler, ancak değerlendirmelere göre aşı en azından Rusya’da olmak üzere lokal olarak kullanılmaya hazır durumda. Rus yetkililerle doğrudan temas halindeyiz ve Rusya'nın genel olarak yüksek kaliteli aşıları geliştirmek için bilimsel ve teknik olanaklara sahip olduğunu biliyoruz. DSÖ şu anda aşının dünya çapında kullanılabilmesi için gerekli parametrelere uyup uymadığını söylemeye hazır değil. Fakat biz Rusya ile her gün temas halindeyiz” ifadelerini kullandı.

Aşının üretildiği Moskova bölgesindeki Binnofarm fabrikasından görüntüler, Sputnik’in galerisinde.