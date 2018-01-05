İran’daki durumu istikrarsızlaştırma çabaları neden başarısız oldu?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki gösterilerle ilgili yaptığı açıklamalarda, ‘İran halkına saygı duyduğunu, zamanı geldiğinde İranlıların ABD'den büyük yardım göreceğini' söyledi.
İran yönetimiyse ülkedeki protestoların Tahran'ın dışarıdaki hasımları tarafından kışkırtılarak, yönetildiğini açıkladı.
SÜLEYMANİ'NİN 'ZAFER' AÇIKLAMASIYLA EŞ ZAMANLI
Uzmanlar, İran'daki iç siyasi durumun, tuhaf bir tesadüf eseri ünlü İranlı general Kasım Süleymani'nin IŞİD'in Irak ve Suriye'de bozguna uğratıldığını duyurmasından kısa süre sonra kötüleştiğini belirtti.
Russia Today'a (RT) konuşan Dolgov, "İran'ın iç sosyal-ekonomik sorunları var ve bu, ülke yönetimi tarafından da kabul ediliyor, ancak protesto gösterileri büyük oranda dış güçler tarafından kışkırtıldı. Söz konusu iç sorunların durumu istikrarsızlaştırmak için kullanma çabaları, dış düşmanların işi" ifadelerini kullandı.
TRUMP'IN AÇIKLAMALARI, MÜDAHALENİN KANITI
'RADİKAL İSLAMCILAR EYLEMLERE SIZMIŞ OLABİLİR'
Devrim Muhafızları Komutanı Ali Caferi'nin IŞİD'in İran'a sızmaya çalıştığı yönündeki konuşmalarının daha önce diğer ülkeler için hazırlanan senaryonun bir tekrarını andırdığını belirten Dolgov, Sünni kökenli radikal İslamcıların sınırlı olsa da daha önce de İran'da faaliyet gösterdiklerine dikkat çekti. Rus uzman, "Bu kişiler son günlerde de ülkeye sızmış ve hükümet karşıtı eylemlere katılmış olabilir. İran'a karşı hareket eden dış güçlerin amacı, ülkede rejim değişikliği yapmak ve kargaşa yaratmak, belki de devleti parçalamak. Bazı radikal göstericilerin polis karakollarından birindeki silahları ele geçirmeye çalıştıklarını hatırlayalım. Libya'da da her şey böyle başlamıştı, bu artık bilinen bir senaryo" diye sözlerini sürdürdü.
AVRUPA DAHA ILIMLI
Avrupalı liderlerse, İran'daki olayları değerlendirirken Amerikalı politikacılara göre daha ılımlı davranıyor.
Berlin'in de İran konusunda benzer bir tutum sergilediği görülüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İran'daki olayların uluslararası arenada kullanılmaya çalışılmasının Alman yetkilileri rahatsız ettiğini açıkladı ve bu çabalardan vazgeçme çağrısında bulundu.
'AVRUPA'YA YARARI OLMAZ'
Avrupa ülkelerinin, İran'ı düşman olarak gören ABD ve İsrail'den farklı olarak Tahran'la işbirliğinin devam etmesinden yana olduğunu söyleyen Dolgov, şöyle konuştu:
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