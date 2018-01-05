Kayıt
22:42 05 Ocak 2018
Ankara-1°C
İstanbul+ 8°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    İran protesto

    İran’daki durumu istikrarsızlaştırma çabaları neden başarısız oldu?

    © AFP 2017/ STR
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 30

    İranlı yetkililerden, ülkede geçtiğimiz hafta perşembe günü ekonomik sebeplerle başlayan gösterilerin sona erdiğine yönelik peş peşe açıklamalar geldi. Uzmanlar, İran’ı istikrarsızlaştırıp bölmeye çalışan dış güçlerin Suriye ve Libya senaryolarını bu ülkede de uygulamaya çalıştığını ileri sürdü.

    ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki gösterilerle ilgili yaptığı açıklamalarda, ‘İran halkına saygı duyduğunu, zamanı geldiğinde İranlıların ABD'den büyük yardım göreceğini' söyledi.

    Sergey Ryabkov
    BRICS Photohost
    Ryabkov: ABD'nin İran'la ilgili BMGK kararı zararlı ve yıkıcı
    Diğer yandan Rusya, ABD'yi İran'ın iç işlerine müdahale etme girişiminde bulunmama konusunda uyardı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington'un İran'daki durumu Tahran'ın nükleer programıyla ilgili anlaşmayı baltalamak için kullandığını vurguladı.

    İran yönetimiyse ülkedeki protestoların Tahran'ın dışarıdaki hasımları tarafından kışkırtılarak, yönetildiğini açıkladı.

    SÜLEYMANİ'NİN 'ZAFER' AÇIKLAMASIYLA EŞ ZAMANLI

    Uzmanlar, İran'daki iç siyasi durumun, tuhaf bir tesadüf eseri ünlü İranlı general Kasım Süleymani'nin IŞİD'in Irak ve Suriye'de bozguna uğratıldığını duyurmasından kısa süre sonra kötüleştiğini belirtti.

    Kasım Süleymani
    © AA/
    'ABD, İranlı general Süleymani'nin öldürülmesi için İsrail'e yeşil ışık yaktı'
    Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü'nden Boris Dolgov, İran yönetiminin olaylarda dış güçlerin etkili olduğuna yönelik açıklamalarının mesnetli olduğunu söyledi.

    Russia Today'a (RT) konuşan Dolgov, "İran'ın iç sosyal-ekonomik sorunları var ve bu, ülke yönetimi tarafından da kabul ediliyor, ancak protesto gösterileri büyük oranda dış güçler tarafından kışkırtıldı. Söz konusu iç sorunların durumu istikrarsızlaştırmak için kullanma çabaları, dış düşmanların işi" ifadelerini kullandı.

    TRUMP'IN AÇIKLAMALARI, MÜDAHALENİN KANITI

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Carlos Barria
    Trump İran halkına 'büyük yardım' vaat etti, Caferi'ye göre protestolar bitti
    ABD Başkanı Donald Trump'ın, Washington'un protestocuları desteklemeye hazır olduğu yönündeki açıklamalarının bunun doğrudan kanıtı olduğunu ifade eden Dolgov, "Fakat şu anda durum genel olarak kontrol altında. İran'ın Libya ya da Suriye olmadığını belirtmek gerekir. İran toplumunda halkın oldukça geniş bir kısmı iktidarın çizgisini destekliyor ve Amerikan karşıtı tutum izliyor. İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'nun yanı sıra gönüllü milis teşkilat Besic de bulunuyor. Besic'de 10 milyona kadar kişi yer alıyor ve askeri nitelikli bu teşkilat ta, İslam devriminin ideallerini savunuyor" diye konuştu.

    'RADİKAL İSLAMCILAR EYLEMLERE SIZMIŞ OLABİLİR'

    Devrim Muhafızları Komutanı Ali Caferi'nin IŞİD'in İran'a sızmaya çalıştığı yönündeki konuşmalarının daha önce diğer ülkeler için hazırlanan senaryonun bir tekrarını andırdığını belirten Dolgov, Sünni kökenli radikal İslamcıların sınırlı olsa da daha önce de İran'da faaliyet gösterdiklerine dikkat çekti. Rus uzman, "Bu kişiler son günlerde de ülkeye sızmış ve hükümet karşıtı eylemlere katılmış olabilir. İran'a karşı hareket eden dış güçlerin amacı, ülkede rejim değişikliği yapmak ve kargaşa yaratmak, belki de devleti parçalamak. Bazı radikal göstericilerin polis karakollarından birindeki silahları ele geçirmeye çalıştıklarını hatırlayalım. Libya'da da her şey böyle başlamıştı, bu artık bilinen bir senaryo" diye sözlerini sürdürdü.

    AVRUPA DAHA ILIMLI

    Avrupalı liderlerse, İran'daki olayları değerlendirirken Amerikalı politikacılara göre daha ılımlı davranıyor.

    Ahmed Hatemi
    © AP Photo/ Ebrahim Noroozi
    İran'da 'yerli ve milli' sosyal medya çağrısı
    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'a yönelik uluslararası baskının artırılması, ancak Tahran'la diyaloğun kesilmemesi gerektiğini kaydetti.

    Berlin'in de İran konusunda benzer bir tutum sergilediği görülüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İran'daki olayların uluslararası arenada kullanılmaya çalışılmasının Alman yetkilileri rahatsız ettiğini açıkladı ve bu çabalardan vazgeçme çağrısında bulundu.

    'AVRUPA'YA YARARI OLMAZ'

    Avrupa ülkelerinin, İran'ı düşman olarak gören ABD ve İsrail'den farklı olarak Tahran'la işbirliğinin devam etmesinden yana olduğunu söyleyen Dolgov, şöyle konuştu:

    Sergey Ryabkov
    Sputnik
    Ryabkov: ABD'nin BMGK kararı, İran'ın egemenliğini ihlal ediyor
    "İran ve Avrupa ülkeleri arasında eskilere dayalı bir işbirliği var. Tüm alanları kapsamayan yaptırımlara rağmen Avrupalılar, İran'la karşılıklı yarara dayalı işbirliğine devam ediyor. ABD ve İsrail'in aksine İran'ın kargaşaya düşmesinin ve dağılmasının Avrupa'ya yararı olmaz. Böyle bir durum, iş konusunda yaşanabilecek sorunların yanında yeni silahlı çatışmalara ve yeni bir göç dalgasına neden olabilecek. Dolayısıyla Avrupa ülkeleri İran'ın istikrarsızlaşmasını istemez."

    Etiketler:
    Avrupa Birliği, Devrim Muhafızları, IŞİD, Muhammed Ali Caferi, Boris Dolgov, Kasım Süleymani, Donald Trump, Rusya, ABD, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Başbakanlık korumalarına yeni yerli silah
    Başbakanlık korumalarına yeni yerli silah
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam