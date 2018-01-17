Suriye: Tarihi eserlerimiz en üst düzeyde korunuyor

© AFP 2018/ JOSEPH EID Suriye: Türkiye, tarihi eser kaçıran teröristlere yardım ediyor

Suriye Tarihi Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tarihi Eserler ve Arkeolojik Yapılar Departman Müdürü Nazir Avad, Sputnik’e verdiği mülakatta ‘halen süren savaş nedeniyle ülke genelinde ve özellikle yoğun çatışmalı bölgelerde birçok tarihi ve kültürel mirasını temsil eden birçok bina ve tesisin yıkıldığını, çalındığını ya da tamamen imha edildiğini’ aktardı.

'KOLEKSİYON VE DEĞERLİ NESNELER ÖZEL DEPOLAMA ALANLARINA TAHLİYE EDİLDİ'

Avad, Suriye yönetiminin kültürel zenginliklerin azami bir şekilde korunması amacıyla özel eylem planı hazırladığını vurguladı. Suriyeli yetkili, “Her şeyden önce müzelerdeki koleksiyonlar, değerli nesneleri sadece savaş ve gaspçılardan değil, aynı zamanda yangın ve sel baskınlarından da koruyan özel depolama alanlarına tahliye edildi” diye konuştu ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Departmanımız sergilerde gösterilen neredeyse tüm eserleri taşıdı. Müzelerin olduğu binalara ek çelik kapılar yapıldı. Rakka’daki kültürel eserlerin kaderi üzücü, oradaki koleksiyonlar militanlar tarafından çalındı. İdlib’deki müzedeyse neler olup bittiği konusunda herhangi bir bilgi yok.”

'SINIRDAN KAÇIRILAN DEĞERLİ NESNELERİN TESPİTİ İÇİN ÖZEL SİSTEM KURULDU'

Yine Suriye’deki eserlerin korunması amacıyla ‘sınırdan kaçırılan değerli nesnelerin tespit edilmesi için özel kontrol sisteminin kurulduğunu’ belirten Avad, şöyle konuştu: “Şu veya bu kenti kurtaran askerlere de pek çok şey bağlı. Palmira antik kenti yeniden hükümetin kontrolüne geçtikten sonra Rus ve Suriyeli askerlerin, eserleri kurtarabilmek adına çatışmaları kentin tarihi merkezinden mümkün olduğu kadar uzağa taşımaya çalışarak, çatışmalarda eserleri koruyabilmek için ellerinden gelen özeni gösterdikleri belli oldu.”