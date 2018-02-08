Suriye’deki teröristlere MANPAD’leri hangi ülke sağlıyor?

LİBYA ŞÜPHESİ
Teröristlerin Sovyet ve Rus yapımı sistemleri, binlercesine sahip Suriye ordusunun elinden almış olabileceğini dile getiren Saranov, bazı MANPAD'lerin de Libya'dan getirilmiş olabileceğini belirterek, "Kaddafi rejimi devrildikten sonra büyük silah cephaneleri talan edildi. Batı medyası 2011'de, Libya ordusu depolarından yaklaşık 20 bin hava savunma sisteminin kaybolduğunu, yüzlerce MANPAD'in yurt dışına çıktığını bildirmişti" ifadelerini kullandı.
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'BULGARİSTAN SİLAH SATTIĞINI GİZLEMİYOR'
Teröristlerle askeri ve teknik işbirliği yaptığı yönünde defalarca Bulgaristan'dan şüphelendiğini belirten Saranov, bu ülkenin halen Sovyetler tarafından geliştirilen silahları üretmeye devam ettiğini, Sopot kentindeki fabrikalarda lisanslı olarak Strela-2M, Strela-3 ve İgla-1 tipi MANPAD'lerin üretildiğini söyledi.
Ancak Suriyeli militanların sadece Rus yapımı MANPAD'lerle poz vermediğini dile getiren Saranov, 2013 yılında Lazkiye yakınlarında Suriye ordusuna ait Mi-8 helikopterinin Çin yapımı FN-6 sistemi tarafından vurulduğunu hatırlatarak, bu konuda şu değerlendirmede bulundu: "Üçüncü nesil sistem olarak gösterilen FN-6, 2000'li yılların başlarında Çin ordusunun hizmetine girmişti. Özellikleri bakımından İgla-1 ile kıyaslanabilir. FN-6, 5.5 km uzaklıkta ve 3.5 km yükseklikteki hava hedeflerini yok edebiliyor. Ancak bu sistemin Çin'den Suriye'ye yolculuğu hiç de kolay değildi."
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Militanların elinde, Şam'ın 2004'te Kuzey Kore'den satın aldığı HT-16PGJ hava savunma sisteminin de olduğunu anlatan Saranov, Suriyeli militanların elinde NATO yapımı MANPAD'lerin şu ana kadar gözlemlenmediğine dikkat çekerek, "Buna rağmen ABD sürekli olarak kontrolü altındaki gruplara hava savunma sistemlerini sağlamakla suçlanıyor. Arap medyası geçtiğimiz ocak ayında ABD'nin gizli anlaşma kapsamında Afrin'deki Kürt gruplara MANPAD sağladığını bildirmişti. İki hafta sonra Özgür Suriye Ordusu militanları, Kürtlerin elinden birkaç İgla hava savunma sistemini aldığını ileri sürmüştü. Bu, muhtemelen Kürtlerin ABD'den aldığı sistemlerdi" dedi.
ABD'nin Stinger'lerin sevkiyatına başlaması durumunda büyük skandalın kopabileceğini söyleyen Konovalov, "Bu yüzden militanlara Sovyet yapımı silah sağlamak onlar için daha rahat, ki bu silahları aktif olarak Doğu Avrupa ülkelerinde satın alıyorlar. Zira zaten Ortadoğu, Sovyet yapımı silah kaynıyor ve yenilerin arada kaynaması kolay" yorumunda bulundu.
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