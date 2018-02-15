Irak askeri eğitimine NATO 'karakteri' verme planı

NATO'nun Irak silahlı kuvvetleri için yeni okul ve akademiler açılmasına yardımcı olmaya hazırlandığını da söyleyen Stoltenberg, Irak'taki askeri eğitim misyonunun 'boyutunu büyüteceklerini' ifade etti.
Ancak bu çabada yer alacak personelin sayısını ve olası üslenme yerini açıklamadı.
NATO diplomatları ise genişletilmiş misyonda 200 personelin yer alabileceğini belirtti.
Eğitimin Irak'ın başkenti Bağdat ve diğer kentlerinin yanısıra Ürdün gibi komşu ülkelerde de verilebileceği konuşuluyor.
Alman Savunma Bakanlığına göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi başkenti Erbil'de de geniş çaplı eğitim verilebilir.
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