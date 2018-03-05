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    İran-Füze programı

    İran ordusu: Yabancı güçlerin müdahale hakkı yok, füze programımız durmaksızın sürecek

    © REUTERS/ Nazanin Tabatabaee Yazdi/TIMA
    Ortadoğu
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    İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Mesud Cezayiri "İran'ın füze programı durmaksızın sürecek ve yabancı güçlerin bu konuda müdahale hakkı yok" dedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Fransız mevkidaşı Jean Yves Le Drian'la görüşmesinden önce Tahran'la ilişkilerde 'aşırıcılıkla' suçladığı Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi.

    Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian
    © REUTERS/ Benoit Tessier
    Fransız Dışişleri: İran'ın balistik füze programı endişe verici
    Yarı resmi Tasnim haber ajansına göre, İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Mesud Cezayiri "İran'ın füze programı durmaksızın sürecek ve yabancı güçlerin bu konuda müdahale hakkı yok" diye konuştu.

    Cezayiri ayrıca 'Hiçbir İranlı yetkilinin bu konuyu yabancılarla tartışmasına izin verilmediğini' söyledi.

    ZARİF: AVRUPA ÜLKELERİ, ABD'Yİ İRAN İLE YAPILAN NÜKLEER ANLAŞMADA TUTMAK İÇİN AŞIRICILIKTAN ACI ÇEKİYOR

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de AB'nin ABD'nin baskısı altında hareket ettiğini ve bunun AB'ye zarar vereceğini belirtti.

    Reformcu kesime yakın Etemad (İtimat) gazetesine konuşan Zarif "Avrupa ülkeleri ABD'yi İran ile yapılan nükleer anlaşmada tutmak için aşırıcılıktan acı çekiyor ve bu nihayetinde Avrupa'nın politikalarına zarar verecek" ifadelerini kullandı.

    FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI LE DRIAN TAHRAN'DA

    Açıklamalar Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ın bugün Tahran'a yaptığı 1 günlük ziyareti sırasında geldi. Le Drian İranlı mevkidaşı Zarif'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek.

    Le Drian'ın gündeminde Tahran'ın balistik füze denemeleri, İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015'te imzalanan nükleer uzlaşı ve Ortadoğu'daki gelişmeler bulunuyor.

    Bakan Le Drian ziyaretten önce yaptığı açıklamada ülkesinin ABD'nin aksine İran ile yapılan anlaşmaya sadık olduğunu yinelemiş ancak "İran'ın balistik füze programı Fransa ve müttefikleri için büyük bir endişe kaynağıdır. Bu program BMGK'nin 2231 sayılı kararına uygun değil ve bölgede istikrarı bozan bir faktördür" ifadelerini kullanmıştı.

    ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın balistik füze programının sürmesi nedeniyle nükleer uzlaşıdan ülkesini çekme tehdidinde bulunmuştu. Anlaşma ile İran askeri amaçlı nükleer faaliyetlerini sonlandırmış, karşılığında İran'a yönelik yaptırımlar hafifletilmişti.

    ŞAMHANİ: NÜKLEER ANLAŞMAYI YAŞATMAK İÇİN AVRUPA'NIN TRUMP'A ÖDÜN VERME POLİTİKASI YANLIŞ

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif
    © Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy
    İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD, nükleer anlaşmadan çıkarsa dışlanır
    Bu arada Le Drian ile Tahran'da görüşen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani'nin görüşmeye askeri üniforma ile katılması dikkat çekti.

    ISNA'nın aktardığına göre Şamhani, Le Drian'a ülkesinin füze programının diğer ülkelere tehdit teşkil etmediğini ve savunma amaçlı olduğunu iletti.

    Şamhani "Füze çalışmalarımız savunma politikamızla uyumlu ve hiçbir ülkeye tehdit teşkil etmiyor" dedi.

    Şamhani ayrıca nükleer uzlaşının Avrupalı imzacılarının  'anlaşmayı yaşatmak için ABD Başkanı Trump'a ödün verme politikasının yanlış olduğunu' ifade etti.

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    Etiketler:
    Balistik füze programı, Nükleer anlaşma, Ali Şamhani, Mesud Cezayiri, Muhammed Cevad Zarif, Jean-Yves Le Drian, AB, ABD, İran
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