Slutskiy: Afrin’de olanlar ciddi şekilde endişe verici

Rus basınına konuşan Slutskiy, Afrin’de olanların ciddi şekilde endişe verici olduğunu ifade etti. Slutskiy “Rusya her zaman Suriye’nin toprak bütünlüğünü destekledi ve bu tavrımız değişmedi” dedi.
Suriye krizinde tarafların itidalli davranması gerektiğini belirten Slutskiy “Bir başka gerginlik yuvasının oluşmaması için özellikle de Doğu Guta’da olanlar konusunda itidalli davranılmalı” ifadelerini kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 20 Ocak'tan beri devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün Afrin'in kontrolünü aldıklarını duyurmuştu.
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