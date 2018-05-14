Erdoğan: Bu soykırımı lanetliyorum

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Ve bu soykırımı ilk defa yapmıyor. 1948'den beri bu işgal devam etmektedir.
- Teröristlerle verdiğimiz mücadele sebebiyle, teröristleri öldürdüğümüz zaman bizi hesaba çekenler, şu anda kendi topraklarını işgal edenlere karşı en ufak bir ses çıkarmıyorlar.
- Bu insanlık dramını, soykırımı hangi taraftan olursa olsun, ister Amerika ister İsrail, lanetliyorum.
- Filistinli kardeşlerimizle dayanışma için ülkemizde yarından başlamak üzere 3 gün milli yas ilan ettik.
'CUMA GÜNÜ YENİKAPI MEYDANINDA ZULME KARŞI DEV BULUŞMAMIZI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'
- Cuma günü öğleden sonra, YeniKapı meydanında zulme karşı dev buluşmamızı gerçekleştireceğiz.
- Bugünün, İslam dünyası olarak Kudüs'ü kaybettiğimiz bir gün olmasına asla izin vermeyeceğiz.
- Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.
- Sayın (Filistin Devlet Başkanı Mahmud) Abbas ve BM Genel Sekreteri başta olmak üzere pek çok liderle görüşmeler yapacağım.
- İslam İşbirliği Teşkilatı olarak ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenleyeceğiz.
- Sağduyu sahibi Hristiyan, Musevi ve diğer inanç sahiplerinden herkesi bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.
- AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımızın koordinasyonunda Gazze'deki yaralıların tahliyesi için gerekli çalışmalara başladık.
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