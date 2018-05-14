Erdoğan: Bu soykırımı lanetliyorum

Londra'da Türk öğrencilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Gazze sınırında eylem yapan 50'den fazla Filistinli eylemciyi öldürmesine, 2 binden fazlasını yaralamasına sert tepki gösterdi. Erdoğan "İsrail'in yaptığı bir soykırımdır" ifadelerini kullandı.