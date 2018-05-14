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    Erdoğan: Bu soykırımı lanetliyorum

    Ortadoğu
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    Londra'da Türk öğrencilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Gazze sınırında eylem yapan 50'den fazla Filistinli eylemciyi öldürmesine, 2 binden fazlasını yaralamasına sert tepki gösterdi. Erdoğan "İsrail'in yaptığı bir soykırımdır" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    • İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Ve bu soykırımı ilk defa yapmıyor. 1948'den beri bu işgal devam etmektedir.
    • Teröristlerle verdiğimiz mücadele sebebiyle, teröristleri öldürdüğümüz zaman bizi hesaba çekenler, şu anda kendi topraklarını işgal edenlere karşı en ufak bir ses çıkarmıyorlar.
    • Bu insanlık dramını, soykırımı hangi taraftan olursa olsun, ister Amerika ister İsrail, lanetliyorum.
    • Filistinli kardeşlerimizle dayanışma için ülkemizde yarından başlamak üzere 3 gün milli yas ilan ettik.

    'CUMA GÜNÜ YENİKAPI MEYDANINDA ZULME KARŞI DEV BULUŞMAMIZI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

    • Cuma günü öğleden sonra, YeniKapı meydanında zulme karşı dev buluşmamızı gerçekleştireceğiz.
    • Bugünün, İslam dünyası olarak Kudüs'ü kaybettiğimiz bir gün olmasına asla izin vermeyeceğiz.
    • Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.
    • Sayın (Filistin Devlet Başkanı Mahmud) Abbas ve BM Genel Sekreteri başta olmak üzere pek çok liderle görüşmeler yapacağım.
    • İslam İşbirliği Teşkilatı olarak ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenleyeceğiz.
    • Sağduyu sahibi Hristiyan, Musevi ve diğer inanç sahiplerinden herkesi bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.
    • AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımızın koordinasyonunda Gazze'deki yaralıların tahliyesi için gerekli çalışmalara başladık.

     

     

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