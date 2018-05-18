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    15 Mayıs'taki Nakba Günü'nde İsrail-gazze sınırındaki Filistinli eylemciler

    BM raportörü Lynk: Gazze'de yaşananlar savaş suçu

    © REUTERS / İbrahim Ebu Mustafa
    Ortadoğu
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    Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in Filistinli göstericileri kasten öldürmesi ve yaralamasının Cenevre Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali olduğunu ve Roma Statüsü'ne göre savaş suçu teşkil ettiğini vurguladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
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    BM İnsan Hakları Konseyi'nin, işgal altındaki Filistin topraklarında kötüleşen insan hakları durumuna ilişkin özel oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

    47 üyeli Konsey'in 26 üyesinin desteğiyle gerçekleştirilen özel oturuma video konferans yoluyla bağlanan Özel Raportör Lynk, son 7 haftada İsrail'in yüzden fazla Filistinli göstericiyi öldürdüğünü, 12.000'den fazlasını da yaraladığını aktardı.

    "Bütün bunların sorumluluğunu kim taşıyacak?" diyen Lynk, Filistinlilere yönelik katliamların ana sorumlusunun İsrail ordusu ve hükümetindeki karar vericiler olduğunun altını çizdi.

    'CENEVRE SÖZLEŞMESİNİN AĞIR İHLALİ'

    Lynk, uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapması gerektiğini vurgulayarak, Filistinlilerin barışçıl gösteri dahil her türlü insan hakkına sahip olduğuna dikkati çekti.

    Sorumluların adalet önünde hesap vermemesi durumunda İsrail ordusunun Gazze sınırındaki katliamına yönelik tüm kınamaların içinin boş olacağı uyarısında bulunan Lynk, "Sivillerin 'kasten öldürülmesi' ve 'kasıtlı olarak büyük acı çektirilmesi veya ciddi şekilde yaralanmasının', gerek Cenevre Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali gerekse Roma Statüsü'ne göre bir savaş suçu olduğunu belirtmek zorundayım" dedi.

    BM İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk
    © AFP 2018 / FABRICE COFFRINI
    BM İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk

    BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ'NDEN ULUSLARARASI SORUŞTURMAYA DESTEK

    Papa Francis
    © REUTERS / Max Rossi
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    BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin de İsrail'in pazartesi günü Gazze sınırındaki Filisitinlilere gerçek mermilerle ateş açıp, 60 kişiyi öldürmesi konusunda 'uluslararası soruşturma' çağrısına destek verdi.

    Zeyd "İsrail'in pazartesi günü ölümleri azaltmak için bir girişimde bulunduğuna yönelik çok az kanıt var" dedi.

    Eylem sırasında bazı göstericiler molotof kokteyl atmış, sapan kullanmış ve sınırdaki dikenli telleri kesmeye çalışmıştı. 

    Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin
    © AFP 2018 / Fabrice COFFRINI
    Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin

    'TAMAMEN ORANTISIZ'

    Palestinian demonstrators gather during a protest against U.S. embassy move to Jerusalem and ahead of the 70th anniversary of Nakba, at the Israel-Gaza border in the southern Gaza Strip May 14, 2018
    © REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
    BMGK'nin Gazze soruşturması talebi ABD'nin engeline takıldı
    Ancak Zeyd "Bu eylemler tek başına yasal güç kullanımını meşrulaştırılabilecek yaşamsal tehdit ya da ciddi yaralanma unsuru oluşturmuyor" dedi.

    Zeyd ayrıca "Ayrıca iki taraftaki yaralı/ölü sayısı arasındaki keskin fark verilen yanıtın tamamen orantısız olduğunu gösteriyor" dedi.

    Sınırdaki eylem sırasında 1 İsrail askerinin atılan taş nedeniyle yaralandığı belirtilmişti.

    'Uluslararası, bağımszı ve adil bir soruşturmayı' desteklediğini vurgulayan Zeyd sorumluların cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi.

    Bugün sona erecek İnsan Hakları Konseyi'nin 28. kez düzenlenen özel oturumu, yapılacak konuşmaların ardından Türkiye'nin de desteğiyle sunulan İsrail aleyhindeki karar tasarısını oylayacak.

    BM İnsan Hakları Konseyi, Myanmar'daki Arakanlı Müslüman nüfusun durumunu ele almak için en son 5 Aralık 2017'de özel oturum düzenlemişti. Yılda 3 kez olağan toplantı yapan Konsey, olağanüstü durumlarda üçte bir imzayla özel oturum yapıyor.

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    Etiketler:
    Savaş suçu, Soruşturma, BM İnsan Hakları Konseyi, Michael Lynk, Zeyd Raad el-Hüseyin, Gazze, Cenevre, İsrail
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