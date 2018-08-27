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14:56 27 Ağustos 2018
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kimyasal silah kullanılırsa Suriye'ye yeni saldırılara hazırız

    © REUTERS / Philippe Wojazer
    Ortadoğu
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransız büyükelçilerle yaptığı toplantıda Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemenin 'berbat bir hata' olacağını söyledi. Macron, Şam'ın kimyasal silah kullanması halinde Suriye'de yeni hava saldırıları düzenlemeye hazır olduklarını da duyurdu.

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
    © Sputnik /
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız büyükelçilerle yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu. Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemenin 'berbat bir hata' olacağını söyleyen Macron, Şam'ın kimyasal silah kullanması halinde Suriye'de yeni hava saldırıları düzenlemeye hazır olduklarını duyurdu.

    'MİLYONLARCA MÜLTECİYE NEDEN OLAN KİM?'

    Macron "Fransa gelecekteki Suriye liderlerini atayamaz. Ancak Suriye halkının bunu yapabileceğinden emin olmak bizim görevimiz ve çıkarımız" dedi. 

    İdlib'de 'insani kriz' yaşandığını söyleyen Macron, Türkiye ve Rusya'nın İdlib'deki durum konusunda Suriyeli yetkililere baskı kurmasını beklediğini ifade eden Macron, Esad'ı destekleme konusunda ise şu ifadeleri kullandı: 

    "Bence bu senaryo berbat bir hata olur. Milyonlarca mülteciye neden olan kim? Kendi insanlarını öldüren kim?"

    Macron'un bu açıklaması Rusya Savunma Bakanlığı'nın ABD, İngiltere ve Fransa'yı Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığı bahanesiyle Suriye'ye yeni saldılarılar düzenleme planı yapmakla suçlamasının ardından geldi.

    'SURİYE KONUSUNDA RUSYA İLE KOORDİNASYON MEKANİZMASI İLK SONUÇLARINI VERDİ'

    Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca "St.Petersburg'da yaratılan, Suriye konusunda Rusya ile koordinasyon mekanizması özellikle insani yardım alanında ilk sonuçlarını verdi" dedi.

    'AB ARTIK GÜVENLİĞİ KONUSUNDA  ABD'YE YASLANAMAZ'

    AB (Avrupa Birliği) - Türkiye
    © REUTERS / Murad Sezer/File Photo
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    Macron ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliğini artırmak için yeni öneriler getirebileceğini belirterek artık bu konuda Avrupa'nın ABD'ye güvenmesinin sonlanması gerektiğini savundu.

    Macron " Avrupa artık güvenliği konusunda ABD'ye yaslanamaz. Avrupa'nın güvenliğini garanti altına almak bizim işimiz" dedi.

    'YENİ İTTİFAKLAR KURMALIYIZ'

    Bu konudaki önerilerini gelecek aylarda açıklayacağını da belirten Macron  "Rusya dahil tüm Avrupalı ortaklarımızla güvenliğimiz konusunda kapsamlı bir gözden geçirme başlatmayı istiyorum" dedi.

    AB'de reform çabalarının artmasını isteyen Macron "Yeni inisiyatifler almalı, yeni ittifaklar kurmalıyız" diye konuştu.

    'TÜRKİYE VE RUSYA İLE STRATEJİK ORTAKLIK İNŞA ETMEYE İHTİYACIMIZ VAR'

    Macron ayrıca Fransa'nın Türkiye ve Rusya ile stratejik ortaklık inşa edilmesine ihtiyaç duyduğunu da söyledi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Avrupa'nın siber güvenlik, kimyasal silahlar ve uzay güvenliği konularında Rusya ile diyalog başlatması gerektiğini de kaydetti. Ancak Macron stratejik ortaklığın Türkiye'nin AB üyesi olması anlamına gelmediğinin de altını çizdi.

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    Etiketler:
    Savunma, Kimyasal silah, Saldırı, Emmanuel Macron, Beşar Esad, AB, İdlib, Fransa, ABD, Rusya
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