Abhazya liderinin Suriye ziyareti başladı

© AP Photo / Alexander Kots/Komsomolskaya Pravda via AP ABD, Suriye'nin Abhazya ve Güney Osetya'yı tanımasını kınadı

Abhazya Cumhurbaşkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre bugün Suriye'ye giden Hacimba, havalimanında Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim tarafından karşılandı.

Açıklamada, Hacimba'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yapacağı görüşmede ikili ilişkilerle ilgili beklentileri, ayrıca Abhazya-Suriye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili konuları ele almayı planladığı kaydedildi.

Metinde ayrıca Şam'da yapılacak görüşme sonrasında Abhazya ile Suriye arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın, ayrıca ekonomik, ticari, bilimsel, teknik ve kültürel işbirliği ile ilgili bir ortak komitenin kurulması, ticaret ve ekonomik işbirliğinin teşvik edilmesi ve tanıtılması konusunda hükümetler arası anlaşmaların imzalanması planlandığı ifade edildi.

Abhazya'dan Suriye'ye giden heyette Başbakan Gennadiy Gaguliya, Cumhurbaşkanlığı İdare Başkanı Beslan Bartsits, Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhammed Kilba, Dışişleri Bakanı Daur Kove, Savunma Bakanı Mirab Kişmariya, Ekonomi Bakanı Adgur Ardzinba da yer aldı.