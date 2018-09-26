Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Avrupa'yı tehdit etti: İran'la iş yapmaya devam ederseniz korkunç sonuçlarla karşılaşırsınız

TÜM DÜNYA NÜKLEER ANLAŞMAYI DESTEKLERKEN BM'DE ANLAŞMA KARŞITI PLATFORM
BM merkezine evsahipliği yapan ABD'nin lideri sıfatıyla BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ''Tüm dünyaya karşı ABD'' manzarası çizen Başkan Donald Trump, İran'ı 'dünyada terörizmin önde gelen sponsoru' diye niteledi ve "Tüm uluslardan, saldırganlığı devam ettiği sürece İran rejimiyle bağlantılarını kesmelerini istiyoruz" dedi.
Iranians living inside and outside the country are opposing economic sanctions and the threat of war with the hashtag, #NoSanctionNoWar. Here's what they're saying. pic.twitter.com/MKUjEi8tpz— IranHumanRights.org (@ICHRI) 25 Eylül 2018
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in bile şahinliğini alay konusu yaptığı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, nükleer anlaşmaya bağlı kalan ve İran'la ticaret yapmayı sürdürmenin yollarını arayan Avrupalı müttefiklere çok sert mesajlar gönderdi.
'AB SÖZÜNÜ TUTAMAZ'
İran'la nükleer anlaşmanın taraflarından İngiltere, Fransa ve Almanya İran'la iş yapmaya devam etme kararlarını açıklarken Avrupa Birliği (AB) de Avrupa şirketlerinin Amerikan yaptırımlarına uymasını yasaklayan bir düzenleme çıkardı.
SWIFT'E SALVO
Bolton, uluslararası bankacılık işlemlerine finansal mesaj hizmeti veren Belçika merkezli SWIFT sistemine de ''Dünyanın baş terör sponsoru devletinin kaçamak şer yollarına başvurmasını kolaylaştırmasını nasıl haklı gösterebilir'' diye çattı.
BEDELİNİ CEHENNEMLE ÖDERSİNİZ
Bolton, geleneksel şahin tiratlarından biri atmayı da ihmal etmedi:
''Tahran'daki mollalara göre 'Büyük Şeytan', 'karanlıklar aleminin hükümdarı', 'azmış cehennemin efendisi' olduğumuza göre bugün burada onlara garanti ettiğim şeyleri ciddiye alacaklarını varsayıyorum: Bize ya da müttefiklerimize yahut ortaklarımıza karşı gelirseniz, yurttaşlarımıza zarar verirseniz, yalan söylemeye, kandırmaya, hile yapmaya devam ederseniz, evet, bunun bedelini cehennemle ödersiniz.''
Öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bir panelde şöyle konuştu:
"ABD, İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin, İran'a uyguladığımız yaptırımları saf dışı bırakacak özel bir ödeme sistemi kurduklarını duyurmasından son derece rahatsız ve hayal kırıklığı içindedir. Bu, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe karşı atılan en zararlı adımdır."
Erdoğan: Yaptırımlara rağmen İran'dan gaz almaya devam edeceğizhttps://t.co/eHx2sqMHLm pic.twitter.com/iPaueSNsdY— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 26 Eylül 2018
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