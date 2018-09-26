Kayıt
15:20 26 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    73. BM Genel Kurulu yan faaliyetleri kapsamında Nükleer İran'a Karşı Birleşmişler grubunun zirvesinde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton konuştu

    Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Avrupa'yı tehdit etti: İran'la iş yapmaya devam ederseniz korkunç sonuçlarla karşılaşırsınız

    © REUTERS / Darren Ornitz
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 25

    BM'de Trump'ın 'İran'la tüm ilişkilerin kesilmesi' çağrısı, Pompeo'nun Amerikan atlatma çabasının 'barış ve güvenliğe karşı en zararlı adım olduğu' açıklamasının ardından Bolton da konuştu: 4 Kasım'dan itibaren İran'la iş yapmaya devam edenler, korkunç sonuçlarla karşılacak.

    Federica Mogherini
    © AFP 2018 / Thierry Charlier
    AB ile İran arasında yeni ödeme mekanizması kuruluyor
    Trump yönetimi, Birleşmiş Milletler'in 2 gözlemcisi dahil 195 üye ülkesinin aynı çatı altında biraraya gelip birbirlerinin sorunlarına ortak olarak çözümler üretmesini amaçlayan BM Genel Kurulu yıllık toplantılarını İran karşıtı şova dönüştürmeye çalışıyor.

    TÜM DÜNYA NÜKLEER ANLAŞMAYI DESTEKLERKEN BM'DE ANLAŞMA KARŞITI PLATFORM

    BM merkezine evsahipliği yapan ABD'nin lideri sıfatıyla BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ''Tüm dünyaya karşı ABD'' manzarası çizen Başkan Donald Trump, İran'ı 'dünyada terörizmin önde gelen sponsoru' diye niteledi ve "Tüm uluslardan, saldırganlığı devam ettiği sürece İran rejimiyle bağlantılarını kesmelerini istiyoruz" dedi.

    Donald Trump 73. BM Genel Kurulu'nda konuştu.
    © REUTERS / Carlos Barria
    Trump: Tüm dünyayı İran'ı tecrit etmeye çağırıyoruz
    Trump yönetimi, çekildiği İran'la nükleer anlaşmanın İsrail ve Suudi Arabistan bloğu dışında tüm dünya tarafından desteklenmesine karşın, BM Genel Kurulu kapsamında anlaşma karşıtı Nükleer İran'a Karşı Birleşmişler grubunun zirvesini düzenlendi.

    ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in bile şahinliğini alay konusu yaptığı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, nükleer anlaşmaya bağlı kalan ve İran'la ticaret yapmayı sürdürmenin yollarını arayan Avrupalı müttefiklere çok sert mesajlar gönderdi.

    Mike Pompeo
    © Flickr/ Gage Skidmore
    Pompeo'dan Avrupa'ya 'İran yaptırımlarını saf dışı bırakacak özel ödeme sistemi' tepkisi
    Forumda ''Avrupalıların ya da başkalarının yaptırımlarımızı savuşturmasına izin vermeye niyetli değiliz'' diyen Bolton, Trump'ın İran'a karşı yaptırımların ikinci aşamasını devreye sokacağı 4 Kasım'dan itibaren İran'la iş yapmaya devam edenlerin 'korkunç sonuçlarla' karşılacaklarını söyledi.

    'AB SÖZÜNÜ TUTAMAZ'

    İran'la nükleer anlaşmanın taraflarından İngiltere, Fransa ve Almanya İran'la iş yapmaya devam etme kararlarını açıklarken Avrupa Birliği (AB) de Avrupa şirketlerinin Amerikan yaptırımlarına uymasını yasaklayan bir düzenleme çıkardı.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu konuşması
    © REUTERS / Birleşmiş Milletler (BM)
    Ruhani: ABD, İran'da rejim değişikliği peşinde
    Pazartesi günü AB ile İran arasında takas modeli üzerinden ticareti devam ettirme uzlaşmasına varılması sonrası konuşan Bolton, AB'nin vaatlerini yerine getiremeyeceğini ima ederek ''Biliyorsunuz, Avrupa Birliği lafta güçlü, icraatta zayıftır. Bu henüz oratada olmayan ve kurulma tarihi açıklanmayan yapının nasıl gelişeceğini takip edeceğiz'' dedi.

    SWIFT'E SALVO

    Bolton, uluslararası bankacılık işlemlerine finansal mesaj hizmeti veren Belçika merkezli SWIFT sistemine de  ''Dünyanın baş terör sponsoru devletinin kaçamak şer yollarına başvurmasını kolaylaştırmasını nasıl haklı gösterebilir'' diye çattı.

    İran Petrol Bakanı Bican Zanganeh
    © REUTERS / Heinz-Peter Bader
    İran: Trump ucuz petrol istiyorsa Ortadoğu'ya müdahaleden vazgeçmeli
    Trump yönetimi SWIFT'in İran bankalarını Merkez Bankası dahil sistemden çıkarmasını istiyor, Avrupalılar ise bunun küresel finans sistemine darbe indirip siber saldırılara daha açık hale getireceği ve Çin ile Rusya'nın alternatif mesaj hizmetleri devreye sokmasının yolunu açacağını savunuyor.

    BEDELİNİ CEHENNEMLE ÖDERSİNİZ

    Bolton, geleneksel şahin tiratlarından biri atmayı da ihmal etmedi:

    ''Tahran'daki mollalara göre 'Büyük Şeytan', 'karanlıklar aleminin hükümdarı', 'azmış cehennemin efendisi' olduğumuza göre bugün burada onlara garanti ettiğim şeyleri ciddiye alacaklarını varsayıyorum: Bize ya da müttefiklerimize yahut ortaklarımıza karşı gelirseniz, yurttaşlarımıza zarar verirseniz, yalan söylemeye, kandırmaya, hile yapmaya devam ederseniz, evet, bunun bedelini cehennemle ödersiniz.''

    Bush yönetiminin en şahin, en neo-com isimlerinden John Bolton Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak geri döndü
    © AFP 2018 / Alex WONG
    Bolton'un tartışma yaratan Türkiye yorumları

    Öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bir panelde şöyle konuştu:

    "ABD, İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin, İran'a uyguladığımız yaptırımları saf dışı bırakacak özel bir ödeme sistemi kurduklarını duyurmasından son derece rahatsız ve hayal kırıklığı içindedir. Bu, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe karşı atılan en zararlı adımdır."

    Etiketler:
    Nükleer İran'a Karşı Birleşmişler Zirvesi, SWIFT, Birleşmiş Milletler, BM Genel Kurulu, John Bolton, AB, İran, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    'Yılın En İyi Çevre Fotoğrafçısı' yarışmasının kazananları
    2018 yılının en iyi çevre fotoğrafları seçildi
    Karikatür
    Trump'ın konuşması BM Genel Kurulu'nu kahkahaya boğdu
    Orenburg şalı
    'Orenburg Şalı': Ural halklarının sıcak tutan gelenekleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam