Ürdün, yaklaşık 300 Beyaz Miğferler üyesini Batı ülkelerine gönderdi

Temmuz ayında Suriye hükümet güçlerinin ilerleyişi üzerine Beyaz Miğferler üyeleri, İsrail askerleri ve Batılı ülkelerin de yardımıyla, önce İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'ne kaçmış ardından da Ürdün'e geçmişti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine Beyaz Miğferler üyelerinin tahliyelerine yardım etiklerini açıklamıştı.
Ürdün de bu kişilerin ülkede kalışının geçici olacağı ve Kanada, Almanya ve İngiltere'nin bu kişilere sığınma hakkı tanıyacağı yönünde garantiler aldıktan sonra tahliyeye izin vermişti.
Batılı ülkeler Beyaz Miğferler üyelerinin savaşta binlerce sivilin hayatını kurtardığını iddia ederken Rusya ve Şam hükümeti Beyaz Miğferler'in Batı ülkelerinin ve cihatçı grupların 'propaganda aracı' olduğunu söylüyor.
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