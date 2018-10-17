Ürdün, yaklaşık 300 Beyaz Miğferler üyesini Batı ülkelerine gönderdi

© AFP 2018 / AMER ALMOHIBANY İngiltere, Suriye'den Beyaz Miğferler’in tahliyesine başladı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sivil savunma görevlileri olan 279 Suriyeli Beyaz Miğferler üyesi ülkeden ayrıldı. Birleşmiş Milletler'in insani sebeplerle yaptığı başvuruda bu kişileri 3 ay içinde alma sözü üzerine, İngiltere, Almanya ve Kanada'nın yeminli yazılı ifadesinin ardından, Ürdün hükümeti bu kişilerin Batılı ülkelerde yeninden iskan edilmnesi için geçişlerine izin verdi" dendi.

Temmuz ayında Suriye hükümet güçlerinin ilerleyişi üzerine Beyaz Miğferler üyeleri, İsrail askerleri ve Batılı ülkelerin de yardımıyla, önce İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'ne kaçmış ardından da Ürdün'e geçmişti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine Beyaz Miğferler üyelerinin tahliyelerine yardım etiklerini açıklamıştı.

Ürdün de bu kişilerin ülkede kalışının geçici olacağı ve Kanada, Almanya ve İngiltere'nin bu kişilere sığınma hakkı tanıyacağı yönünde garantiler aldıktan sonra tahliyeye izin vermişti.

Batılı ülkeler Beyaz Miğferler üyelerinin savaşta binlerce sivilin hayatını kurtardığını iddia ederken Rusya ve Şam hükümeti Beyaz Miğferler'in Batı ülkelerinin ve cihatçı grupların 'propaganda aracı' olduğunu söylüyor.