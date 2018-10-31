İran, Danimarka'nın suikast girişimi iddiasını reddetti: Tanıdık düşmanların komplosu

İran yönetimi, Danimarka'daki 'Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi' (ASMLA) üyelerine suikast planladığı yönündeki iddiaları reddederek, bunun "İran ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin gelişmekte olan iyi ilişkilerini bozmak isteyen düşmanın bir komplosu" olduğunu savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yaptığı yazılı açıklamada, Danimarka Polis İstihbarat Kurumu'nun iddialarına cevap verdi.

'İLİŞKİLERİ BOZMAYA YÖNELİK BİR KOMPLODUR'

Kasımi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İddiaları kesinlikle reddediyoruz. Bu, tanıdık düşmanların, İran ile AB ülkeleri arasındaki iyi ve gelişmekte olan ilişkilerini şimdiki özel ve ciddi şartlarda bozmaya yönelik hile ve komplosudur."

© AP Photo / ISNA/Behrad Ghasemi İran’da Ahvaz saldırısıyla ilgili 22 kişi yakalandı

Danimarka Polis İstihbarat Kurumu, İran istihbaratının, Danimarka'daki ASMLA üyelerine suikast planladığını ve bu kapsamda yürütülen operasyonda İran asıllı Norveç vatandaşı bir kişinin 21 Ekim'de İsveç'in Göteborg kentinde tutuklandığını duyurmuştu.

BÜYÜKELÇİ GERİ ÇAĞIRILMIŞTI

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen de İran'ın Danimarka'da suikast planlamasının kabul edilemez olduğunu belirterek, ülkesinin Tahran Büyükelçisi'nin istişarelerde bulunmak üzere geri çağrıldığını açıklamıştı.