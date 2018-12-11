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17:55 11 Aralık 2018
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    İran’ın balistik füze denemesi.

    İran, balistik füze denemesi iddialarını doğruladı: Yılda 40-50 deneme yapıyoruz

    © REUTERS / sepahnews.com
    Ortadoğu
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    Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvveleri Komutanı Emir Ali Hacızade, İran hakkında ortaya atılan balistik füze denemesi iddialarını doğrulayarak yılda 40-50 füze denemesi yapıldığını açıkladı.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Pompeo'dan İran'a suçlama: Balistik füze denemesi yaptı, BMGK kararını ihlal etti
    İran, balistik füze denemesi yaptığına ilişkin ABD yönetiminden gelen iddiaları doğrulayarak, yılda 40-50 füze denemesi yapıldığını duyurdu.

    Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, İran medyasına verdiği demeçte, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Tahran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yasağını ihlal eden orta menzilli balistik bir füze denemesi yaptığı yönündeki iddialarına yanıt verdi.

    'BU SON DENEME DE ÇOK ÖNEMLİYDİ'

    "Füzelerimizin testlerini gerçekleştiriyoruz. Bu son deneme de çok önemliydi." ifadesini kullanan Hacızade, "ABD'nin tepkisi bu meselenin kendileri için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." dedi.

    Denemesi yapılan balistik füze hakkında bilgi vermeyen Hacızade, her yıl 40-50 füze denemesi yaptıklarını belirtti.

    ABD - İran
    © AA /
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    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 1 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın çeşitli savaş başlıkları taşıma kapasitesine sahip orta menzilli bir füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Pompeo, İran'ın balistik füze denemelerinin BMGK'nın 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini öne sürmüştü.

    BMGK TOPLANTISINDAN SONUÇ ÇIKMADI

    Açıklamanın ardından BMGK, Fransa ve İngiltere'nin çağrısıyla 4 Aralık'ta kapalı kapılar ardında toplanarak, Tahran'ın balistik füze denemelerini ele almış ancak toplantıdan bir sonuç çıkmamıştı.

    ABD'nin mayıs ayında tek taraflı olarak çekildiği İran ile varılan nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararı, İran'ın nükleer silah başlıkları taşıma kapasitesine sahip balistik füzelerle ilgili faaliyetlerde bulunmasını yasaklıyor. Tahran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve füze denemelerinin 2231 sayılı kararı ihlal etmediğini savunuyor.

    Etiketler:
    açıklama, deneme, balistik füze, Birleşmiş Milletler (BM), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri, Devrim Muhafızları Ordusu, Emir Ali Hacızade, ABD, İran
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