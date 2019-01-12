Zarif: Polonya, İran karşıtı umutsuz bir sirke ev sahipliği yapıyor

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun duyurduğu zirveye sert tepki gösterdi.

İran’ın 2. Dünya Savaşı'nda Polonyalıları kurtardığını ancak bu ülkenin şimdi 'İran karşıtı umutsuz bir sirke ev sahipliği yaptığını' savunan Zarif, "Polonya, alnına sürülen bu utanç lekesini temizleyemez" değerlendirmesinde bulundu.

Reminder to host/participants of anti-Iran conference: those who attended last US anti-Iran show are either dead, disgraced, or marginalized. And Iran is stronger than ever.

Polish Govt can't wash the shame: while Iran saved Poles in WWII, it now hosts desperate anti-Iran circus. pic.twitter.com/iOOvhgtUsL — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2019

​Zirvenin ev sahibi ve katılımcılarına çağrıda bulunan Zarif, ABD’nin İran karşıtı 'son gösterisi'ne katılan tarafların 'ya öldüğünü ya utançla anıldığını ya da marjinalleştiğini' ileri sürerek, İran’ın her zamankinden daha güçlü olduğu vurgusunu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Polonya'da İran'ın bölgedeki faaliyetlerinin ele alınacağı uluslararası Orta Doğu zirvesi yapılacağını duyurmuştu.

Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptığı açıklamada, Polonya'da 13-14 Şubat'ta Orta Doğu temalı, özellikle de İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin ele alınacağı, dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini belirterek, "Onlarca ülke, Orta Doğu'da istikrar, barış, özgürlük ve güvenlik konusunda, özellikle de İran'ın bölgede istikrarsızlaştırıcı nüfuzunu önlemek hedefiyle bir araya gelecek" demişti.