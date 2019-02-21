İsviçreli eski subay, IŞİD'e karşı savaşmaktan yargılanıyor

Suriye'de cihatçılara karşı savaştıktan sonra ülkesine dönen eski asker Johan Cosar'ın, İsviçrelilerin yabancı bir güç için savaşmasının yasak olmasından ötürü askeri mahkemede yargılanmasına başlandı.

Askeri mahkemede yabancı bir askeri güce katılarak İsviçre'nin tarafsızlığı ve güvenliğine zarar vermekle suçlanan Johan Cosar, Suriye'de IŞİD'e karşı savaştmaktan gurur duyduğunu belirtti.

İsviçre ordusu sözcüsü ise "Yasalar vatandaşların yabancı bir güç için savaşmasını yasaklıyor. O gücün ne olduğunun hiçbir önemi yok" dedi.

BBC'nin haberine göre İsviçre'de doğmuş, İsviçre vatandaşı 37 yaşındaki Cosar'ın nine-dede tarafından Suriye kökenleri var. Cosar ailesi, Suriyeli Hıristiyan toplumundan geliyor.

BBC: "There are signs the court may be lenient. The atmosphere inside the courtroom on the first day of the trial is said to be relaxed, even humorous"



Johan Cosar, meanwhile, can expect his verdict as early as Friday.



https://t.co/4LvcwztsMW — Wladimir (@vvanwilgenburg) 21 Şubat 2019

© AFP 2018 / GEORGE OURFALIAN 'Suriye'de 15 bin Süryani aile tehdit altında'

Suriye'ye başta serbest gazeteci sıfatıyla gittiğini, ama İslamcı grupların Hıristiyan toplulukların üzerine ilerlediğini gördüğünde kendini onları savunmak zorunda hissettiğini anlatan Cosar, YPG ile koalisyon içinde savaşan Süryani Askeri Konseyi'nin 2013'te başlayan kuruluş sürecinde yer almış, bu güç için asker toplamış ve İsviçre ordusunda öğrendiği askeri becerileri yeni silah arkadaşlarıyla paylaşmış.

Onlara silah eğitimi vermiş, kontrol noktası kurmanın püf noktalarını öğretmiş. En şiddetli çatışmalar sırasında 500'den fazla kişiyi komuta etmiş.

Der Schweizer Johan Cosar hat von Ende 2012 bis 2015 in einer christlichen Milizarmee in Syrien gegen den IS gekämpft. Nun soll er wegen fremden Militärdienstes verurteilt werden.https://t.co/h94wf5MQeI — swissinfo.ch (@swissinfo_de) 19 Şubat 2019

İsviçre'ye döndüğünde hemen gözaltına alınan Cosar'ın başı İsviçre hükümetinin özel izni olmadan yabancı bir orduya katılmayı yasaklayan askeri ceza yasalarıyla dertte.

Bu yasaların tarihi arkaplanı var. Yüzyıllar boyunca o zamanlar yoksul bir ülke olan İsviçre'den genç erkekler paralı asker olmaya gitti, Napolyon, İspanya, Hollanda, İngiltere'nin ordularında savaştı.

Ama İsviçre kendini tarafsız ülke ilan ettiğinde hükümet Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki pek çok savaşta İsviçrelilerin çarpışmasının tuhaf olacağı sonucuna vardı ve bunu yasakladı.

© AFP 2018 / Ozan Köse Kapatılan Süryani Birliği Derneği Başkanı: Korkarım bir KHK ile Müslüman yapılacağız

Yurtdşında yasal İsviçre birliği olarak geriye sadece Roma'daki Papa'nın İsviçreli Muhafızları kaldı.

Dolayısıyla Cosar, askeri mahkemede sanık sandalyesine oturtuldu. Mahkeme önünde ailesi ve dostları destek gösterisi yapıp "IŞİD'le savaşmak suç değildir" pankartları açtı.

Cosar da terörizmle savaştığı ve Suriye'deki Hıristiyan azınlıkları öldürülmekten kurtardığı için davayı değil, madalyayı hak ettiğini söyledi.

Hakkında en fazla 3 yıl hapis istenen eski asker, yargıçların onurlu bir dava için iyilerin yanında savaştığına ikna olabileceğinden umutlu.

Johan Cosar hat in #Syrien gegen den #IS gekämpft. Nun muss er sich vor der Schweizer #Militärjustiz verantworten. https://t.co/65hW7ROEjF — SRF News (@srfnews) 20 Şubat 2019

İsviçre hükümeti ise vatandaşların onurlu da olsa hiçbir savaşta yer almasına izin verilmeyeceği yönünde sinyal verilmesinden yana. Çünkü diğer yandan onlarca İsviçre vatandaşı da IŞİD'e katılmak ya da gelin olmak için Suriye'ye gitti. Birkaçı geri döndü ve hapse atıldı. Diğerleri hala binlerce yabancı savaşçıyla birlikte Suriye'de. YP'nin omurgasını oluşturduğu DSG tarafından gözaltında tutluyorlar.

Diğer Avrupa ülkeleri gibi İsviçre'de onlarla ne yapacağını bilemiyor. IŞİD safında savaşmaktan geri dönenler için 20 yıl hapis istenmesi gerekiyor. Bu hafta İsviçre Adalet Bakanı geri dönmelerindense Suriye'de oldukları yerde yargılanmalarının daha iyi olacağını söyledi. İsviçre hükümeti IŞİD'ci vatandaşlarının akıbetiyle ilgili kararını gelecek hafta verecek.