İsrail Eğitim Bakanı: Yabancılarla evlenmek ikinci Holokost'tan farksız

İsrail Eğitim Bakanı Rafi Peretz, kabine toplantısında yaptığı konuşmada, diyasporadakilerin Yahudi olmayanlarla yaptıkları evlilikleri Yahudi Soykırımı (Holokost) ile kıyasladı.

İlkin Kanal 13, bakanların dünyadaki Yahudilerin durumunu, Yahudi karşıtlığının oluşturduğu küresel tehdidi ve diyasporayla ilgili diğer meseleleri ele aldığı toplantıda, Peretz'in özellikle Kuzey Amerika'daki Yahudilerin başka soydan gelenlerle yaptığı evlilikleri hedef aldığını duyurdu.

Buna göre 'Yahudi topluluğunun son 70 yılda başka soylarla evlilik ve asimilasyon yüzünden 6 milyon kişi kaybettiği' görüşünü savunan Peretz, "Asimilasyon ikinci Holokost gibi" dedi. Ardından haber, bakanın sözcüsü tarafından teyit edildi.

İsrail ordusu başhahamlığı da yapmış aşırı dinci bir haham olan ve Benyamin Netanyahu'nun başbakanlığındaki koalisyon hükümetindeki Yahudi Evi partisinin ve Birleşik Sağ ittifakının liderliğine gelen Peretz'in açıklamaları, diyaspora Yahudilerini kızdırdı. Özellikle İsrail'deki aşırı dinci kanat ile Kuzey Amerika'daki daha liberal Yahudi toplumu arasındaki gerilimi tırmandırdı.

American Jewish organization blast remarks by Rafi Peretz as 'inconceivable,' 'irresponsible and disrespectful'https://t.co/jWC2kAcSVO — Haaretz.com (@haaretzcom) July 10, 2019

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ABD'deki Yahudi lobisinin başını çeken İftira ve İnkara Karşı Mücadele Birliği (Anti Defamation League/ADL), Peretz'e İbranice tweet atarak yanıt verdi:

"Açıklama, İsrail ile ABD Yahudileri arasındaki zaten varolan gerilimi artırdı. Eğitim Bakanı ve Sağ Kanat Partiler Birliği'nin lideri sıfatıyla @realrafiperets'e saygılı diyaloğa girmesi çağrısı yapıyoruz."

ADL CEO'su Jonathan Greenblatt da soylararası evlilikle ilgili sözlerinin 'akıl almaz' olduğunu söyleyerek Peretz'i kınadı.

It's inconceivable to use the term "Holocaust" to describe Jews choosing to marry non-Jews. It trivializes the Shoah. It alienates so many members of our community. This kind of baseless comparison does little other than inflame and offend. https://t.co/5z4bFPC5ip — Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) July 9, 2019

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Özellikle toplumun engellileri kapsamasına ve İsrail ile Amerikan Yahudi topluluğunun ilişkisini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüten Ruderman Ailesi Vakfı'nın Başkanı Jay Ruderman da tepki gösterdi.

"Onlarla konuşmadan ABD Yahudileri hakkında konuşmak, sorumsuzluk ve saygısızlıktır" açıklamasını yapan Ruderman şöyle devam etti:

'HAKKIMIZDA BİR ŞEYLER ÖĞRENİN'

"İsrail hükümetinin ülkenin genel olarak diyaspora Yahudileri ve özellikle Amerikalı Yahudi cemaatiyle ilişkilerini koruması ve geliştirmesine yönelik ahlaki sorumluluğu vardır. İsrail liderlerine, özellikle makam sahibi olanlarına, zaman ve kaynaklarını Amerikalı Yahudi cemaati, onların yaşamları ve karşılaştıkları zorluklar hakkında daha fazla şey öğrenmeye adamaları için çağrı yapıyorum."

İki taraf arasında diyalog gerektiğini belirten Ruderman "Ama bunun için süregiden saygılı diyalogdan sapan keyfi yorumlar değil, zaman ve planlama gerekir" diye sitem etti.

Education minister: Intermarriage in US ‘a second Holocaust’: ADL chief says Rafi Peretz's remark 'trivializes the Shoah'; Israel-Diaspora activist group calls Israeli discourse about US Jews 'irresponsible and disrespectful' https://t.co/o3DkykfqfV TimesofIsrael pic.twitter.com/RqdgFoTkKf — Jewish Community (@JComm_BlogFeeds) July 9, 2019

Geçen yıl yine Birleşik Sağ ittifakından Tarım Bakanı Uri Ariel, bakanlık çalışanlarına gönderdiği e-postada 'asimilasyon Holokost'unun' tartışılması çağrısı yapmıştı.

Ariel " Holokost sırasında 6 milyon Yahudi kaybetmiştik. Her ikisini kıyaslamaksızın, halkımızın bir kısmını asimilasyona kaybettiğimize dikkat çekiyorum" demişti.

Yine aynı ittifaktan Eli Ben Dahan, 2014 yılında Din İşleri Bakan Yardımcısı sıfatıyla şunları söylemişti:

"Soylararası evlilik, sessiz sedasız bir Holokost. Yahudi halkının maalesef bir Holokost'tan geçtiğini ve geçen yüzyılda sayısının çok azaldığını hatırlamalıyız. Bugünse Avrupa'da yüzde 80, ABD'de yüzde 66 oranında Yahudi olmayanlarla evleniliyor. Bu korkunç bir şey."