Kayıt
19:44 10 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ortodoks Yahudi

    İsrail Eğitim Bakanı: Yabancılarla evlenmek ikinci Holokost'tan farksız

    © AFP 2019 / THOMAS COEX
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 13

    Diyasporadakilerin Yahudi olmayanlarla yaptıkları evlilikleri Holokost'a benzeten İsrail Eğitim Bakanı Rafi Peretz, özellikle ABD'deki Yahudi örgütlerinin tepkisini çekti.

    İsrail Eğitim Bakanı Rafi Peretz, kabine toplantısında yaptığı konuşmada, diyasporadakilerin Yahudi olmayanlarla yaptıkları evlilikleri Yahudi Soykırımı (Holokost) ile kıyasladı.

    İlkin Kanal 13, bakanların dünyadaki Yahudilerin durumunu, Yahudi karşıtlığının oluşturduğu küresel tehdidi ve diyasporayla ilgili diğer meseleleri ele aldığı toplantıda, Peretz'in özellikle Kuzey Amerika'daki Yahudilerin başka soydan gelenlerle yaptığı evlilikleri hedef aldığını duyurdu.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Las Vegas'taki Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu toplantısına hitabını dinlemeye gelenler arasında Yahudilerin dini takkesi kippayı Trump yazısı işlenmiş halde giyenler de vardı.
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump'ın 'İsrailli' muamelesi yaptığı ABD'li Yahudilerden sert tepki

    Buna göre 'Yahudi topluluğunun son 70 yılda başka soylarla evlilik ve asimilasyon yüzünden 6 milyon kişi kaybettiği' görüşünü savunan Peretz, "Asimilasyon ikinci Holokost gibi" dedi. Ardından haber, bakanın sözcüsü tarafından teyit edildi. 

    İsrail ordusu başhahamlığı da yapmış aşırı dinci bir haham olan ve Benyamin Netanyahu'nun başbakanlığındaki koalisyon hükümetindeki Yahudi Evi partisinin ve Birleşik Sağ ittifakının liderliğine gelen Peretz'in açıklamaları, diyaspora Yahudilerini kızdırdı. Özellikle İsrail'deki aşırı dinci kanat ile Kuzey Amerika'daki daha liberal Yahudi toplumu arasındaki gerilimi tırmandırdı.

    Yahudi
    © AFP 2019 / INDRANIL MUKHERJEE
    Yahudileri 'Saldırılar arttı, kipa takmayın' diye uyarmıştı, tepki büyüyor: Gizlemek yerine görünür kılmalıyız
    'AKIL ALMAZ'

    ABD'deki Yahudi lobisinin başını çeken İftira ve İnkara Karşı Mücadele Birliği (Anti Defamation League/ADL), Peretz'e İbranice tweet atarak yanıt verdi:

    "Açıklama, İsrail ile ABD Yahudileri arasındaki zaten varolan gerilimi artırdı. Eğitim Bakanı ve Sağ Kanat Partiler Birliği'nin lideri sıfatıyla @realrafiperets'e saygılı diyaloğa girmesi çağrısı yapıyoruz."

    ADL CEO'su Jonathan Greenblatt da soylararası evlilikle ilgili sözlerinin 'akıl almaz' olduğunu söyleyerek Peretz'i kınadı. 

    © AA / İslam Doğru
    Ortodoks Yahudiler İsrail'in zorunlu askerlik politikasını protesto etti
    'SORUMSUZLUK, SAYGISIZLIK'

    Özellikle toplumun engellileri kapsamasına ve İsrail ile Amerikan Yahudi topluluğunun ilişkisini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüten Ruderman Ailesi Vakfı'nın Başkanı Jay Ruderman da tepki gösterdi.  

    "Onlarla konuşmadan ABD Yahudileri hakkında konuşmak, sorumsuzluk ve saygısızlıktır" açıklamasını yapan Ruderman şöyle devam etti:

    'HAKKIMIZDA BİR ŞEYLER ÖĞRENİN'

    A man walks by an election campaign billboard showing Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu, the Likud party leader, in Tel Aviv, Israel, Sunday, April 7, 2019
    © AP Photo / Oded Balilty
    Netanyahu'ya 'İsrail'i İran'a çeviriyor' suçlaması: Koalisyon kurmak için harem-selamlık şartına razı geldi

    "İsrail hükümetinin ülkenin genel olarak diyaspora Yahudileri ve özellikle Amerikalı Yahudi cemaatiyle ilişkilerini koruması ve geliştirmesine yönelik ahlaki sorumluluğu vardır. İsrail liderlerine, özellikle makam sahibi olanlarına, zaman ve kaynaklarını Amerikalı Yahudi cemaati, onların yaşamları ve karşılaştıkları zorluklar hakkında daha fazla şey öğrenmeye adamaları için çağrı yapıyorum."

    İki taraf arasında diyalog gerektiğini belirten Ruderman "Ama bunun için süregiden saygılı diyalogdan sapan keyfi yorumlar değil, zaman ve planlama gerekir" diye sitem etti. 

    Geçen yıl yine Birleşik Sağ ittifakından Tarım Bakanı Uri Ariel, bakanlık çalışanlarına gönderdiği e-postada 'asimilasyon Holokost'unun' tartışılması çağrısı yapmıştı.

    İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Haim kentinde pazar günü görevli olmayan bir polisin açtığı ateş sonucu Etiyopya asıllı 19 yaşındaki İsrail vatandaşı Solomon Tekah'ın yaşamını yitirmesi ülke genelinde protestolara neden oldu. Gösterilerin en önemli adreslerinden biri olan başkent Tel Aviv'de protestocular, Azrieli Tower yakınlarındaki bir ana yolu çift yönlü trafiğe kapattı.
    © AA / Oren Ziv
    İsrail'de ırkçılığa isyan eden Etiyopyalı Yahudiler polisle çatıştı: 47 polis yaralandı, 60 gösterici gözaltına alındı

    Ariel " Holokost sırasında 6 milyon Yahudi kaybetmiştik. Her ikisini kıyaslamaksızın, halkımızın bir kısmını asimilasyona kaybettiğimize dikkat çekiyorum" demişti.

    Yine aynı ittifaktan Eli Ben Dahan, 2014 yılında Din İşleri Bakan Yardımcısı sıfatıyla şunları söylemişti:

    "Soylararası evlilik, sessiz sedasız bir Holokost. Yahudi halkının maalesef bir Holokost'tan geçtiğini ve geçen yüzyılda sayısının çok azaldığını hatırlamalıyız. Bugünse Avrupa'da yüzde 80, ABD'de yüzde 66 oranında Yahudi olmayanlarla evleniliyor. Bu korkunç bir şey."

    Etiketler:
    Ruderman Ailesi Vakfı, Uri Ariel, ADL, asimilasyon, evlilik, Yahudi, Rafi Peretz, ABD, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Myanmar'daki budist mabetlerinin yer aldığı Bagan bölgesi.
    UNESCO Dünya Mirası listesine eklenen yeni alanlar
    Karikatür
    Mahkemeden Trump'a Twitter kararı: Kullanıcıları engelleyemez
    İnfografik
    T-5000 keskin nişancı tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet