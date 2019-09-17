‘Suriye Anayasa Komitesi'nin üyeleri üzerinde mutabakat sağlanması başarı’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Anayasa Komitesi'nin üyeleri üzerinde nihai mutabakat sağlandığını açıklamıştı.

Truyevtsev, Sputnik’in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın binasında yapılan toplantıda, “Sanırım, Ortadoğu uzmanları anayasa komitesine çok az önem veriyor, çünkü bu, misal Çin’deki çok partili sistem gibi dekoratif bir şey. Bu anayasa komitesinin yakın zamanda gerçek bir mekanizmaya dönüşeceğini beklemek sanırım zor” diye konuştu.

Yine de anayasa komitesinin üyeleri konusunda mutabakat sağlanmasının “çok önemli başarı” olduğunun altını çizen uzman, “Çünkü muhalefetin farklı bölümleri birleştirildi, hükümetin de buna onayı alındı, çünkü oradaki birçok figür, birçok akım Şam için katiyen kabul edilmezdi. Ayrıca Suudi Arabistan dahil herkesi bir şekilde tatmin eden bir konfigürasyon bulundu. Komisyonun üyeleri üzerinde mutabakat sağlanması garantör ülkeler sayesinde mümkün oldu” ifadelerini kullandı.

“Neden bu komitenin uzun zaman boyunca penceredeki sardunya olacağını söylüyorum?” diye sözlerine devam eden Truyevtsev, “Çünkü Suriye hükümeti başarılı bir şekilde toprakları, 2011’den bu yana onunla savaşan insanlardan temizliyor. Bir kısmı, Paris, Viyana, Londra ve İstanbul’da oturan oldukça sempatik insanlar. Onlarla sohbet çok hoş ama Suriye’de hiçbir etkileri yok. Onlar, 2012’de inisiyatifi radikal cihatçı militanlara verdiklerinde bu etkilerini kaybettiler. Onlarla konuşmak mümkün ama onların Suriye’deki durumu bir şekilde değiştireceklerini düşünmüyorum” yorumunda bulundu.

Truyevtsev, “Anayasa komisyonunun tek yapabileceği şey referanduma gitmek” diye ekledi.