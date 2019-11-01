Gazze'den İsrail'e füzeli saldırı: Demir Kubbe hava savunma sistemi aktif edildi

Gazze Şeridi sınırı yakınlarında yer alan Siderot yerleşiminde bu akşam sirenler çalmaya başladı.
Yayınlanan video görüntülerine göre İsrail'e ait Demir Kubbe hava savunma sistemi, atılan bir dizi füzeyi durdurmayı başardı.
Seems like a large barrage towards the college town of Sderot and communities in southern #Israel bordering the northern #GazaStrip. Incoming rocket sirens keep going off pic.twitter.com/9cfbm5GfTa— Anna Ahronheim (@AAhronheim) November 1, 2019
ELINT, Gazze'den en az 10 füze atıldığını ve İsrail hava savunmasının bunlardan 8'ini durdurduğunu bildirdi.
Ancak İsrail ordusu, sadece 7 adet füzenin durdurulduğunu söyledi.
RIGHT NOW: 7 rockets were fired at #Israel from #Gaza.— Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2019
The Iron Dome Aerial Defense System intercepted them all. pic.twitter.com/E5x7DcvsTH
Dün de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına füze atışı gerçekleştirildiğini bildirilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)