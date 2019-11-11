Esad: Rusya Suriye'ye herhangi bir kişiyi değil, halkını ve ulusal çıkarlarını korumak için asker gönderdi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya'nın Suriye'ye asker göndererek kendi halkını koruduğunu, zira terör ideolojisinin sınır tanımadığını ve tüm dünyada etkili olduğunu ifade etti. Esad, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kişi için kendi insanlarını ölmeye göndermez ya da o kişi için ülkesinin çıkarlarını riske atmaz” dedi.

Haziran 2018'den bu yana yabancı basına ilk röportajını veren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya'nın Suriye'ye asker göndermesinin nedenleri, Rusya-Suriye askeri işbirliği, Türkiye'nin sığınmacı politikası hakkında açıklamalarda bulundu.

RT'den Afshin Rattansi'nin sorularını yanıtlayan Esad, Rusya'nın Suriye'ye asker göndererek kendi halkını koruduğunu belirtti.

'Kimse bir başkası için canını vermez'

Esad, "Suriye'de bile hiç kimse bir başkası için canını vermez. İnsanlar, insan toplulukları yalnızca kendi ülkelerini, kendi varlığını ve geleceğini korumak uğruna canını verir. Üstelik, başka bir ülkeden gelenler, diktatör olsun veya olmasın bir başkası için canını vermez. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kişi için kendi insanlarını ölmeye göndermez ya da o kişi için ülkesinin çıkarlarını riske atmaz, bu mantıksız bir şey" dedi.

Esad, Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile diğer Rus yetkililerin açıklamalarına göre Rusya'nın Suriye'ye ulusal çıkarlarını korumak için asker gönderdiğini vurguladı.

'Rusya uluslararası hukuk normlarının uygulanmasını istiyor'

Bir diğer nedenin uluslararası hukuk normlarının uygulanmasının sağlanması olduğunu söyleyen Esad, "Rusların bakış açısına göre uluslararası hukuk normlarının uygulanması, Rus halkının çıkarlarının gözetilmesini sağlayacak" diye konuştu.

'Halep'te sivilleri öldürmek'

Esad'a Rusya ve Suriye'nin Halep'te 'çifte bombardıman' düzenlediği iddiaları da soruldu. Batılı ülkelerin çifte bombardıman iddialarına göre Rusya ve Suriye uçakları, Halep'te herhangi bir bölgeyi bombalıyor ve o bölgeye kurtarma ekipleri gelince bir kez daha bombardıman düzenliyor.

Batı'da Suriye ordusunun kendi halkını bilinçlice öldürdüğü algısını yaratmak için çok sayıda yalan habere yer verildiğini kaydeden Esad, "Aslında hiçbir şey söylendiği gibi değil. Sivil halk, kendi bölgelerinden kaçarak Halep'in doğusu da dahil hükümetin kontrolündeki bölgelere geçti. Halep'in doğusunu ele alacak olursak, insanlar şu anda hükümetin kontrolünde bulunan bölgelerde önceden olduğu gibi yaşıyor. Peki onları neden o zaman öldürmedik? Neden Türkiye'ye kaçmadılar? Bu bile tek başına Batı'daki iddiaları çürütüyor" yanıtını verdi.

'Türkiye'ye giden sığınmacıların hepsi Suriyeli değil'

'Avrupa Erdoğan'dan korkuyor'

Esad, Türkiye'nin topraklarını açtığı sığınmacılarla ilgili değerlendirmesinde "Onların çoğu Suriyeli ancak hepsi değil. Sadece Suriye'den değil, farklı ülkelerin vatandaşları da var. Çoğu terörist değil. Türkiye'ye kaçan Suriyeliler genel olarak terörden, saldırılardan ve benzeri durumlardan kaçtı" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki sığınmacı sorunu hakkında da konuşan Esad, Avrupa'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çalışmak istediğini ancak ondan korktuğunu savundu.

Suriyeli ve diğer sığınmacıları Avrupa'ya göndermenin tehlikeli olacağını ancak Avrupa için Suriye'deki teröristleri desteklemenin daha tehlikeli olduğunu söyleyen Esad, "Bu her şeyden tehlikeli. Bu iki yüzlülük. Çok az sayıda ve çoğunluğu ılımlı olan teröristin bulunduğu milyonlarca kişiden korkup da, Suriye'de savaşan on binlerce, hatta yüz binlerce teröriste bunların gelecekte Avrupa'ya gidebileceğinden endişe etmeden nasıl doğrudan destek veriyorlar?" değerlendirmesinde bulundu.