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16:41 20 Kasım 2019
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    Avigdor Liberman

    İsrail'deki koalisyon krizinin kilit ismi Liberman: Üçüncü seçime doğru gidiyoruz

    © REUTERS / Amir Cohen
    Ortadoğu
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    İsrail'deki koalisyon krizinde kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ne Başbakan Binyamin Netanyahu, ne de Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz liderliğindeki koalisyon hükümetinin kurulmasına destek vereceğini açıklarken, ülkenin üçüncü seçime doğru gittiğini söyledi.

    İsrail'de 17 Eylül'de yapılan seçimin ardından hem sağ hem de sol blokun koalisyon hükümetini kurmak için gerekli milletvekili sayısına ulaşamamasının ardından başlayan kriz derinleşiyor.

    Liberman, koalisyon krizine ilişkin yaptığı basın toplantısında, hükümetin kurulamaması nedeniyle Başbakan Netanyahu ve Mavi-Beyaz lideri Gantz'ı suçladı.

    'Nedeni lidersizlik yetersizliği'

    Netanyahu'nun partisi Likud ile Mavi-Beyaz'ın birlik hükümeti kurması için elinden gelen çabayı gösterdiğini dile getiren Liberman, "Söz verdiğimiz gibi birlik hükümeti kurulması için çevrilmedik taş bırakmadık. Üçüncü kez erken seçime doğru gidiyoruz. Eğer ki ülke yeniden erken seçime giderse bunun nedeni liderlik yetersizliğidir" dedi.

    Liberman, Gantz liderliğindeki azınlık hükümetine karşı

    Gantz liderliğinde İsrail vatandaşı Filistinli partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Blokunun dışarıdan vereceği azınlık hükümeti seçeneğine de kapıları kapatan Liberman, Başbakan Netanyahu'yu da Likud'u Ultra-Ortodoks partilerin "kölesi" haline getirmekle itham etti.

    Netanyahu'nun liderliğindeki sağ blok, Liberman'ın 8 milletvekiline sahip partisi İsrail Evimiz'in desteğini almış olsaydı, 120 sandalyeli Mecliste koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekili sınırını aşacaktı.

    Liberman, İsrail'de bu yıl 9 Nisan'da yapılan erken seçimlerin ardından da Netanyahu liderliğindeki sağ bloka destek vermemiş, İsrail'de bir kez daha erken seçim kararı alınarak seçmenler 17 Eylül'de altı ay içinde ikinci kez sandık başına gitmişti.

    Gantz'a tanınan süre bu akşam doluyor

    İsrail'de 17 Eylül'de yapılan genel seçimleri, 120 sandalyeli meclise 33 milletvekili gönderen Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı az bir farkla önde tamamlarken, Netanyahu'nun partisi Likud ise 32 milletvekiliyle ikinci olmuştu.

    İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerden oluşan Ortak Arap Listesi Bloku da Meclise 13 milletvekili göndererek seçimi üçüncü tamamlamıştı.

    Likud'un başını çektiği sağ blok 55, Mavi-Beyaz'ın içinde yer aldığı ve sol partilerin destek verdiği blok ise 44 milletvekilinde kalmıştı.

    Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurma görevini ilk olarak sağ partilerin desteğini alan Netanyahu'ya vermiş ancak İsrail Başbakanı yeterli çoğunluk olan 61 milletvekilinin desteğini alamadığı için görevi iade etmişti.

    Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından Rivlin, 23 Ekim'de koalisyonu kurma görevini Gantz'a vermişti.

    Mavi-Beyaz liderine koalisyonu kurması için tanınan 28 günlük süre bu akşam sona eriyor.

    Gantz'ın da hükümeti kuramaması halinde İsrail meclisi 21 gün içinde koalisyonu kurabilecek bir isim belirlemek zorunda, aksi halde ülkede yeniden erken seçime gidilecek. 

    Etiketler:
    Benyamin Netanyahu, Avigdor Liberman, Seçim, koalisyon, İsrail
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