Rusya: Suriye'nin kuzeyindeki devriye alanı genişliyor, ABD'lilerin terk ettiği üste kontrol noktası kuruldu

Rusya’nın Suriye'nin kuzeyindeki devriye alanını genişlettiğini söyleyen Rus askeri polisi subayı Safar Safarov, devriyedeki kontrol noktalarından birinin Kobani'nin güneyinde ABD'li askerler tarafından terk edilen Sirrin askeri üssü olduğunu ifade etti.

Rusya askeri polisi subayı Safar Safarov, "ABD'lilerin çekildiği andan itibaren Menbiç'in tamamı ve çevresi sorumluluk bölgemiz altına girdi. Bu bölgenin ön tarafına özel önem veriyoruz. Ayrıca günün herhangi bir saatinde Menbiç üzerinden gelen tüm konvoylara eşlik etme görevimiz var" dedi.

Kontrol noktalarından birinin ABD'li askerler tarafından terk edilen Sirrin askeri üssünde bulunduğunu kaydeden Safarov, ABD'lilerin teknik tedarik sistemini, kişisel eşyalarını, yeme-içme ekipmanını ve teknik gereçleri orada bıraktığını ve bu üsse komutanın talimatıyla takviye personel göndermeyi planladıklarını anlattı.

'Rus helikopterleri üsteki pistten havalanacak'

'Bölgedeki görevler başarıyla yerine getiriliyor'

İki kilometre uzunluğundaki pistin bir bütün halinde durduğunu ve Rus helikopterlerinin orada konuşlandırıldığını söyleyen Safarov, "Helikopterler, Suriye'nin kuzeyindeki devriyeler için oradan havalanacak. Gerektiğinde üste bir hava komutanlığı da oluşturulacak. Özel teknik gereç konvoyu Hmeymim üssünden birkaç gün önce geldi. Pilotlar için ayrı bir bina tahsis edildi" ifadelerini kullandı.

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı Askeri Polis Dairesi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vitaliy Koh, Rus askeri polisinin Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki görevleri Türk tarafıyla işbirliği içinde başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

Koh, "Türkiye sınırı yakınında yapılan çalışmaya ilişkin olarak elbette birtakım zorlukların bulunduğunu söyleyebilirim. Zira ortak devriye görevi ilk kez yerine getiriliyor. Türk tarafıyla müzakereler yapıldı. Belirlenen görevler başarıyla gerçekleştiriliyor. Liderlerin mutabakatıyla tanımlanan hususları bu bölgede yerine getiriyoruz" diye konuştu.