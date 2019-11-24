'Irak Savunma Bakanı, İsveç makamlarını kandırarak yıllarca mülteci yardımı aldı'

SVT televizyonu’nun haberine göre, Irak Savunma Bakanı Najah Hasan el-Şamari’nin Irak yasalarının yasakladığı çifte vatandaşlığa sahip olduğu ortaya çıktı.

İsveç Vergi Dairesi, El Şamari’nin 2009’da mülteci statüsünde oturma izni başvurusunda bulunduğunu ve 2015’te İsveç vatandaşlığı aldığını açıkladı. İsveç Savunma Bakanlığı Sözcüsü Toni Ericson bilgileri doğruyalarak, Şamari’nin Stockholm banliyölerinden birinde farklı bir isim altında kayıtlı olduğunu belirtti.



Şamari ve eşi son iki yıl boyunca ‘düzenli geliri olmayan insanlar’ olarak maaş aldı. İsveç Sosyal Güvenlik Kurumu, hesaplarına her ay 9.4 bin kron (yaklaşık 977 dolar) yatırdı.



İsveç makamları, Irak Savunma Bakanı Şamari ve eşi hakkında oturma izni yasalarını ihlal, sahtekarlık ve sosyal güvenlik kurumlarını aldatma suçlarından soruşturma başlattı.



Irak vatandaşları çifte vatandaşlık hakkını 2006 yılında elde etti, ancak devlet memurları bu haktan faydalanamıyor. Bu nedenle Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih 2018 yılında İngiltere vatandaşlığından çıkmıştı.