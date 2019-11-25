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23:42 25 Kasım 2019
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    Erdoğan'dan Katar ziyareti: Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı

    © AA / Erçin Top
    Ortadoğu
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    Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı kardeşlik, dostluk, dayanışma ve samimiyetin timsalidir. Muadilleri gibi çıkar temelli, hegemonyacı bir zihniyetin ürünü asla değildir. Bu üssün kapatılmasını talep edenler, ülkemizin Katar'ın kara gün dostu olduğunu hala idrak edemeyenlerdir" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Katar'da Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Tarık bin Ziyad Kışlası'nı ziyaret etti. 

    Burada yaptığı konuşmaya tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında vatanımızın bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Aynı kutlu dava yolunda mücadele ederken yaralanan gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

    '82 milyonun duası daima sizinledir'

    Erdoğan, sınır içinde ve dışında Türkiye'nin bekası, milletin güvenliği, dost ve kardeş ülkelerin huzuru için fedakarca görev yapan tüm emniyet güçlerine Allah'tan başarı dileyerek, "Sizlere tüm Türkiye'nin selamlarını, sevgilerini getirdim. 82 milyonun her bir ferdinin duası daima sizinledir. Sizler burada 2 bin 200 senelik mazisiyle dünyanın en köklü ordularından olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli birer mensubu olarak görev yapıyorsunuz. Her biriniz aynı zamanda Türk milletinin temsilcileri olarak bu topraklarda bulunuyorsunuz. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak her birinizi tek tek gözlerinizden öpüyorum" diye konuştu. 

    Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı vesilesiyle bir araya gelmekten bahtiyarlık duyduğunu söyleyen Erdoğan, bugün Katarlı muhataplarıyla verimli, başarılı ve samimi görüşmeler yaptıklarını dile getirdi. 

    Erdoğan, geçen yıl İstanbul'da aldıkları kararların takibini gerçekleştirdiklerini belirterek, "İkili ilişkilerimizi stratejik bir perspektifle daha da güçlendirme irademizi tekrar teyit ettik. İmzaladığımız yeni anlaşmalarla iş birliğimizi daha da perçinledik" diye konuştu. 

    Qatari Foreign Minister Khalid bin Mohammed al-Attiyah speaks during a press conference with his Iraqi counterpart Ibrahim al-Jaafari in Baghdad, Iraq, Friday, May 29, 2015.
    © AP Photo / Karim Kadim
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    'Katar halkının gönüllerinde taht kurdunuz'

    Katar ile askeri, güvenlik ve savunma sanayisi alanındaki ortak projelerin ikili münasebetlerin omurgasını teşkil ettiğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Katar'ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden asla ayrı tutmuyoruz. Sizler bu alandaki çok yönlü iş birliğimizin sahadaki en net nişaneleri durumundasınız. Katar'ın askeri kurumlarının modernizasyonu, askeri eğitim ve öğretim alanında iş birliğinin çeşitlendirilmesi, tatbikat, eğitim ve öğretim vasıtasıyla savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu topraklardasınız. Gerilimlerin arttığı bir dönemde bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamak maksadıyla Katar'dasınız. 2015 yılından beri müştereken icra ettiğiniz eğitim ve tatbikatlarda Katar Silahlı Kuvvetlerine önemli katkılarda bulundunuz. Varlığınızla Körfez ülkeleriyle 2017'de başlayan krizden sonra Katarlı kardeşlerimizin huzur ve güveninin teminatı oldunuz. Duruşunuzla, vakarınızla Katar halkının gönüllerinde taht kurdunuz. 
    Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı kardeşlik, dostluk, dayanışma ve samimiyetin timsalidir. Muadilleri gibi çıkar temelli, hegemonyacı bir zihniyetin ürünü asla değildir. Bu üssün kapatılmasını talep edenler, ülkemizin Katar'ın kara gün dostu olduğunu hala idrak edemeyenlerdir."

    Tarihin hiçbir döneminde dostlarını tehditler ve tehlikeler karşısında yalnız bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını ifade eden Erdoğan, "Türkiye olarak köklü bağlarımızın bulunduğu Körfez bölgesinin barış, güvenlik ve istikrarına büyük önem atfediyoruz. Bu bölgenin huzurunun, tüm Orta Doğu'nun istikrarı bakımından anahtar rol oynadığına inanıyoruz. İşte sizlerin buradaki varlığı sadece kardeş Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına da hizmet etmektir. Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır. Sizler, Katar başta olmak üzere tüm bölgede gelecekte özellikle takdirle anılacak tarihi bir görev icra ediyorsunuz. Bu vesileyle Körfez bölgesinde iki buçuk yıldır devam eden krizin bir an evvel çözülmesini temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki yıl önce de komutanlığı ziyaret ettiğini hatırlatarak, bu sürede katedilen mesafenin göğsünü kabarttığını söyledi.

    Komutanlığın daimi olarak konuşlanacağı yeni Tarık Bin Ziyad Kışlası'nın inşasının tamamlandığını dile getiren Erdoğan, "Bu kışlamızın adını da Savunma Bakanımızdan öğrendim, o da yeni isim inşallah Halid bin Velid adıyla orası anılacak, hayırlı olsun" dedi. 

    Erdoğan, tefrişatın bitmesinin hemen ardından yeni kışlaya intikal edileceğini büyük memnuniyetle öğrendiğini dile getirerek, "Kışlanın komutanlığımızın her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde en modern teknolojiyle inşa edildiğini biliyorum. Sizlere bu imkanları sağladıkları ve bugüne kadar güçlü destek verdikleri için Katarlı dostlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Sizler Katarlı kardeşlerimize emanetsiniz, Katarlı kardeşlerimiz de sizlere emanet. Biz emanete canımız pahasına sahip çıkan bir milletiz. Bu anlayışla her birinizin emanete hakkıyla sahip çıkacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. 

    Türkiye - Katar
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Birliğin tüm mensuplarını selamlayan Erdoğan, "Sınır boylarımızda, dağlarımızda, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Balkanlar'da, Lübnan'da, Somali'de, ihtiyaç duyulan her yerde görev yapan, bağımsızlığımızın, güvenliğimizin ve huzurumuzun teminatı tüm askerlerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim sizleri her türlü beladan, kazadan, saldırıdan muhafaza eylesin, yar ve yardımcınız olsun diyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Halid bin Velid Kışlası'nı gezerek incelemelerde bulundu.

    Erdoğan, üsse geldiğinde askeri manga tarafından karşılandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile saat 18.30'da Katar'ın başkenti Doha'dan ayrıldı. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammad el-Atiyye ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile büyükelçilik yetkilileri tarafından uğurlandı.

    Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'dan hareket etti. 

    Etiketler:
    Tarık bin Ziyad üssü, Ziyaret, Katar, Recep Tayyip Erdoğan
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