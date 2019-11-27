Esad: Bağdadi'nin ölümünde katkısı nedeniyle Suriye'ye teşekkür eden Trump şaka yaptı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası Suriye'ye katkılarından dolayı teşekkür eden ABD Başkanı Donald Trump'ın şaka yaptığını söyledi.

Paris Match'e demeç veren Beşar Esad, "Bu konuyu (Suriye'nin ABD'ye Bağdadi hakkında istihbarat sağlayıp sağlamadığı konusu) ne zaman gündeme getirseler gülüyorum. Zira sorulması gereken çok daha önemli bir soru var: Bağdadi gerçekten öldürüldü mü? ABD'liler tarafından sahnelenen bu 'etkileyici oyun' gerçekte meydana geldi mi?" ifadelerini kullandı.

Esad, "Trump, IŞİD liderinin yok edilmesine katkı nedeniyle Suriye'ye teşekkür ettiğinde şaka yaptı. Bu, Trump'ın şakalarından biri" dedi.

Breaking News. Bachar El-Assad speaks to Paris Match.

Third Excerpt. "Logically, there is no doubt that the support of our friends has reduced losses and helped us regain our territories." https://t.co/ZDnPcVVKzK — Paris Match (@ParisMatch) November 27, 2019

Esad, daha önceki açıklamasında Şam'ın Bağdadi'nin öldürülmesi konusunda ABD'yle iletişime geçmediğini ve kanıtlar sunulana dek onun gerçekten öldürüldüğüne inanmayacağını söylemişti.

Esad şöyle konuşmuştu: "Bağdadi, rolünü oynamak üzere ABD tarafından hazırlandı ve biz onun öldürüldüğüne inanmıyoruz. Belki gerçekten öldürülmüştür ancak asıl konu, ABD'nin bu ölüm üzerinden son yıllarda teröre verdiği desteği gölgeleyip kendisini aklama çabasıdır. Saddam Hüseyin yakalandığında onu gösterdiler, idam edilme görüntülerini yayınladılar. Çocukları öldürüldüğünde de görüntülerini yayınladılar. Aynı şey Kaddafi için de geçerli. Ayrıca, Bin Ladin'in cesedini neden göstermediler, Bağdadi'nin cesedini neden göstermiyorlar? Bu, ABD'nin teröre karşı olduğunu gösteren bir yalan hikâyedir.”

ABD Başkanı Trump, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

"Bağdadi vahşi bir şiddet yanlısıydı ve vahşet içinde hayatını kaybetti. Bir köpek ve bir korkak gibi öldü" diyen Trump, operasyon için Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak'a da teşekkür etmişti.