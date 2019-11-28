Irak'ın Zikar kentindeki protestolarda ölü sayısı 25'e yükseldi

Irak'ta Zikar Hastanesi'nden bir görevli, sabah saatlerinde başlayan protesto gösterilerinde ölenlerin sayısının 25, yaralananların sayısının ise 225’e yükseldiğini bildirdi.

Ölenlerin çoğunun güvenlik güçlerinin protestoculara açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, kentte yaşanan olayların ardından Başbakan Adil Abdülmehdi, kentin Kriz Masası Başkanı General Cemil Şummeri’yi görevden aldı.

Zikar Valisi Adil el-Dahil, General Şummeri ve diğer komutanları protestoculara ateş açmakla suçlamıştı.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği verilerine göre ülkede 1 Ekim'den bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde 350’den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 bine yakın kişi de yaralandı.