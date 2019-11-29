İran: Bağdat, konsolosluk saldırısı için bizden özür diledi

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Iraklı mevkidaşı Hekim ile telefonda görüştü.

Hekim'in görüşmede, Irak hükümetinin, İranlı diplomatlar ve diplomatik misyonların korunmasıyla ilgili taahhüdünü yinelediği belirtildi.

Açıklamada, "Necef'teki İran Başkonsolosluğu'na yapılan saldırının ardından Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, kötü niyetli eylemlerden dolayı özür diledi" ifadeleri yer aldı.

Iraklı yüzlerce gösterici dün, Necef'teki İran Başkonsolosluğu binasını ateşe vermiş, bunun sonucunda kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.