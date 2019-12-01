Sovyet yapımı Osa’nın bir Apache helikopterini vurduğu an görüntülendi

Boeing AH-64 Apache taarruz helikopterinin Sovyet yapımı Osa (NATO rapor adı: SA-8 Gecko) uçaksavar füze sistemi ile vurulduğu anı görüntülediği iddia edilen bir video sosyal ağlarda paylaşıldı.

LastDef adlı Twitter kullanıcısının hesabından paylaşılan videoda Apache helikopterinin uçaksavar füze sistemi ile vurularak düşürüldüğü görüntüleri yer alıyor.

Watch: moment of shooting down AH-64 Apache - two Saudi Arabia AF pilots killed (officially) https://t.co/cRPVS4UwaF pic.twitter.com/LqzAnNvRZ2 — Last Defender (@LastDef) November 30, 2019

​Videoya iliştirilen açıklama yazsısında Yemenli Husiler tarafından kullanıldığı tahmin edilen uçaksavar füze sistemi ile yapılan saldırı sonucu resmi verilere göre 2 Suudi pilotun hayatını kaybettiği belirtiliyor.

LastDef adlı kullanıcı daha önce, resmi olmayan verilere göre bu ay Arap Yarımadası'nda yaşanan olayda Suudi ordusuna ait olduğu iddia edilen helikopterin Yemenli Husilerin kullandığı uçaksavar füze sistemi ile vurulduğu bilgisini paylaşmıştı.