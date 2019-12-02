Ezidi kadının kendisini 'seks kölesi' yapan IŞİD'liye hesap sorma videosu: Daha 14 yaşındaydım

Ezidi bir kadının kendisini esir alıp tecavüz eden IŞİD'liye hesap sormasının videosu TV'de yayımlandı. Gözünün içine bakamayan IŞİD'liye "Sende onur mı? Ben o zaman 14 yaşındaydım" diye hesap soran Hamid, aninden bayıldı. Sosyal medyada paylaşılan video dünya çapında yankı yarattı.

Irak'ın büyük kısmını 2014'te ele geçirirken Ezidi halkına 'soykırım' yapan IŞİD'in bir üyesinin tecavüz ettiği Ezidi kadınla yüzleştirilmesinin videosu yayımlandı.

14 yaşındayken IŞİD tarafından kaçırılan, seks kölesi olarak satılan ve tecavüz edilen Aşvak Hacı Hamid, IŞİD'lilerin elinden kaçmasının ardından ailesiyle birlikte Avrupa'ya sığındı ve Almanya'da yeni bir yaşama başladı.

Ancak geçen yıl Almanya'nın Stuttgart kentinde kendisine tecavüz eden IŞİD'li Ebu Humam'la sokakta karşılaşmanın şokunu yaşayan Aşvak Hacı Hamid, saldırganın kendisini 'Senin kim olduğunu çok iyi biliyorum, nerede yaşadığını biliyorum' diyerek tehdit ettiğini duyurdu.

Bunun üzerine yakalanan Ebu Humam, tutuklu bulunduğu Irak'ta Aşvak Hacı Hamid'in karşısına çıkarıldı.

Ezidi kadının kendisine tecavüz eden IŞİD'liye hesap sorduğu duygu yüklü video, Irak Medya Ağı kanalında yayımlandı. Ardından izleyicilerin sosyal medyada paylaşmasıyla dünya çapında yankı yarattı.

Hıçkırarak ağlayan Hamid, eli kelepçeli Ebu Humam'a "Gözümün içine bak" dedi, ancak IŞİD'li başını kaldırmazken gözlerinin dolduğu gözlendi.

Titreyen ve gözlerindeki yaşları silen Ezidi kadın, Ebu Humam'a "Beni esir alıp tecavüz ettiğinde tüm hayatım mahvoldu. Bunu bana niye yaptın" diye hitap etti.

"Kız kardeşin var mı? Duyguların var mı? Sende onur, şeref var mı? Ben o zaman 14 yaşındaydım" diye konuşan Hamid, aniden fenalık geçirip yere düştü.

'Sessiz' Ezidi halkının 'sesi' olma iddiasındaki bir hesap, videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Ebu Humam'ın Irak'a nasıl getirilip hapse konulduğu bilinmiyor.