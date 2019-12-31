Irak Başbakanı: Hizbullah'a saldırının nedeni, İran ve ABD arasındaki gerginlik

Irak’ta istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, ABD’nin Haşdi Şabi’ye bağlı Hizbullah Tugayları'nın mevzilerine yönelik saldırısından önceden haberdar olduklarını söyleyerek, saldırının 'Washington ve Tahran arasındaki gerginlik'ten kaynaklandığını açıkladı.

Irak’ta istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, başkent Bağdat’taki haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Hizbullah Tugayları’na yönelik saldırının herhangi bir gerekçesinin bulunmadığını belirtti. Başbakan Abdulmehdi, "Hizbullah’a saldırının nedeni, Tahran ve ABD arasındaki gerginlik" dedi.

Tahran ile Washington arasındaki gerginliğin azaltılmaya çalışıldığını söyleyen Abdulmehdi, "ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Irak’taki Hizbullah mevzilerine saldırmak istediklerini bize iletti. Ancak bunun tehlikeli bir durum olacağını ve gerginliği tırmandıracağını ifade ettik" ifadelerini kullandı.

Abdulmehdi, bilginin milis gücüne aktarılmasına zaman kalmadan saldırının hızlı şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

ABD saldırılarının Meclis'te de görüşüleceğini aktaran Abdulmehdi, Meclis'ten çıkacak karar doğrultusunda adım atacaklarını belirtti.