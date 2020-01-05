ABD öncülüğündeki koalisyon: Irak üslerine yönelik 2 saldırı yapıldığı doğru

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, akşam saatlerinde koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Irak üslerine iki saldırı düzenlendiğini doğruladı. Koalisyon Musul'daki saldırı iddialarını ise yalanladı.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon "Askeri koalisyon, koalisyon güçlerinin bulunduğu Irak üslerine yönelik iki saldırıyı teyit ediyor" açıklamasını yaptı. Koalisyon Musul'daki Harekat Merkezi'ne yönelik saldırı iddialarını ise yalanladı.

Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"Askeri koalisyon, koalisyon güçlerinin bulunduğu Irak üslerine yönelik iki saldırıyı teyit ediyor. Akşam (Bağdat yerel saatiyle) 7.46'da Uluslararası Bölgeye dolaylı saldırı düzenlendi. Roketler koalisyon tesislerinin dışına düştü ve muhtemelen Irak sivillerine zarar verdi. 7.50'de ise roketler Beled Hava Üssü'nün yakınlarına düştü. 4 Ocak'taki saldırılarda herhangi bir koalisyon askerine zarar gelmedi. Irak Güvenlik Güçleri şu anda olayları inceliyor."

Son saldırıyla birlikte koalisyon güçlerine yönelik son iki ayda 13 saldırı düzenlenmiş olduğunu belirten Albay Caggins, "IŞİD karşıtı koalisyon kuvvetlerine ev sahipliği yapan Irak üslerine yönelik güvenlik önlemlerini artırdık" dedi.

Albay Caggins, ayrıca "Irak Güvenlik Güçleri Medya Birimi, Musul'daki Ninova Harekat Merkezine yönelik saldırı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını teyit etti" ifadelerini de kullandı.

Beyaz Saray'dan Kongre'ye Süleymani tebligatı

Diğer taraftan Beyaz Saray'ın Kongre'ye yasa kapsamında gerekli olan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin tebligatı gönderdiği bildirildi. 'Savaş Yetkisi Yasası' kapsamında sunulan bu tür tebligatların içeriği gizli tutuluyor.