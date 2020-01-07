Netanyahu'dan geri vites: ABD-İran gerilimine İsrail'in dahil edilmemesi gerek

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıda İsrail'in payının olmadığını, bu nedenle de ülkesinin ABD ile İran arasındaki gerginliğe dahil edilmemesi gerektiğini belirtti.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğinde toplanan güvenlik kabinesinde bölgesel gelişmelerin ele alındığı vurgulandı.

Netanyahu'nun toplantıda güvenlik kabinesine hitaben, "Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıda İsrail'in payının olmadığı, bu nedenle de ülkesinin ABD ile İran arasındaki gerginliğe dahil edilmemesi gerektiğini" dile getirdiği kaydedildi.

Buna karşın, Netanyahu'nun bakanlarına ABD'ye desteği ön plana çıkararak, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin basına konuşabileceklerini söylediği de belirtildi.

'İran'ın misilleme için İsrail'i vurması ihtimali düşük'

Toplantıda ayrıca İsrailli üst düzey askeri yetkililerin güvenlik kabinesine Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle İran'ın misilleme olarak İsrail'i vurma ihtimalinin çok düşük olduğunu aktardığı kaydedildi.