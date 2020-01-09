İranlı yetkililerin raporu: Ukrayna uçağı düşmeden önce havada alev aldı

İranlı soruşturmacılar, Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının havada alev aldığını tespit etti.

İran sivil havacılık kurumundan yetkililer, 176 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği Ukrayna Havayolları'na ait uçağın dün yaptığı kazaya dair ilk raporunu tamamladı. Yetkililerin yüksek irtifada uçan diğer uçaklardaki mürettebatın ve bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine de yer verdiği rapora göre, Boeing 737-800NG tipi uçak havadayken alev aldı.

Raporda, üç yaşındaki uçağa son bakımın pazartesi günü yapıldığı, havalandıktan kısa süre sonra teknik sorun yaşandığı ve düşmeden önce en yakın havaalanına yönlendirildiği belirtildi. Teknik sorunların ne olduğuna dair ayrıntı verilmezken, pilotla telsiz iletişiminin koptuğu ve 2440 metredeyken uçağın radardan kaybolduğu aktarıldı.

'Aşırı ısınmaya dair belirti yok'

Öte yandan Reuters haber ajansına açıklama yapan Kanadalı bir güvenlik uzmanı, uçağın motorlarının aşırı ısındığına dair bir iz olmadığını söyledi.

Mürettebatıyla birlikte 176 kişiyi taşıyan uçak kalkıştan altı dakika sonra Tahran'ın yaklaşık 60 kilometre güneybatısındaki Parand yakınlarında düşmüştü. Uçakta 146 İran, beş Kanada, 11 Ukrayna, 10 Afgan ve dört İsveç vatandaşı bulunuyordu. Ukraynalı yetkililerse uçakta bulunanların 82’sinin İran, 63’ünün Kanada vatandaşı olduğunu belirtiyordu.

Uçağın, İran’ın Irak’taki ABD üslerine yönelik hava saldırısından saatler sonra düşmesi ‘füze ile vurulma’ ihtimalini akıllara getirse de, Batılı istihbarat kurumları ilk yaptıkları değerlendirmelerde ‘teknik arızaya’ işaret etmişti.

İranlı yetkililer, uçağın karakutusunu Boeing'e teslim etmeyi reddetmişti.