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23:31 09 Ocak 2020
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    Ruhani: AB'nin dünya meseleleriyle ilgili ağır bir sorumluluğu var

    © AFP 2019 / HO
    Ortadoğu
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa Birliği'nin, dünya meselelerine dair ağır bir sorumluluğu olduğunu dolayısıyla ABD'nin siyasetinden bağımsız bir tutum alarak istikrar ve barış için çalışması gerektiğini söyledi.

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe
    © REUTERS / POOL
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    İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi yapan Ruhani, AB'nin bölge meseleleriyle ilgili bağımsız bir pozisyon almasını istedi. 

    Kanunlara saygı gösterilmeden bölgenin güvenliğinin mümkün olmadığını ve tüm dünyayı ilgilendiren cinayetlerin bir daha tekrarlanmaması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini dile getiren Ruhani, "AB'nin dünya meseleleriyle ilgili ağır bir sorumluluğu var. AB, ABD'nin yanlış siyasetinden bağımsız doğru bir tutum alarak dünyanın ve bölgenin istikrar ve barışı için çalışmalıdır. Bu tür şartların gerçekleşmesi halinde Tahran tereddütsüz bir şekilde AB'nin yanında duracaktır." ifadelerini kullandı. 

    'Başına buyruk davranan ABD'nin gerginlik üreten adımlarını yasalara bağlı hale getirmek için çabalamalıyız'

    Bölge halklarının, ABD'nin adımları nedeniyle öfkeli olduğunu ve Irak Parlamentosunun bu ülkenin askerlerini çekmesiyle ilgili kararının müdahaleciliğe karşı kesin bir cevap olduğunu savunan Ruhani, "Hepimiz başına buyruk davranan ABD'nin bilgi yetersizliğinden kaynaklı yanlışlarını ve gerginlik üreten adımlarını yasalara bağlı hale getirmek için çaba göstermeliyiz." diye konuştu. 

    'ABD'lilerin yeni bir yanlış yapmamasını diliyorum'

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani
    © AA /
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    Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefonda görüştü. İran Cumhurbaşkanı, Şeyh Temim ile görüşmesinde bölgedeki güvenliği korumanın tek yolunun komşular arasındaki iş birliği ve yabancıların müdahalesinin engellenmesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "ABD cevap vermek isterse çok daha büyük ve tehlikeli bir yanıtla karşı karşıya kalacaktır. Siyasi hayatları hatalarla dolu ABD'lilerin yeni bir yanlış yapmamasını diliyorum."

    Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile de telefon görüşmesi yapan Ruhani, bölgedeki birçok tehlikeli gelişmenin ABD yaptırımlarından kaynaklı olduğunu savunarak, "Tüm dost ülkelerin ABD'nin yasa dışı adımlarına karşı uygun bir tavır alarak onu yasalara uymaya mecbur bırakmasını ümit ediyorum. Dünyanın canice adımları kabul etmediğini ABD'ye anlatmalı ve bunu anlamasını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.  Ramaphosa da Süleymani'nin ölümü nedeniyle Ruhani'ye başsağlığı diledi.

    İran'da düşen Ukrayna uçağı

    Ruhani, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de telefon görüşmesi yaptı. İki lider, uçağın düşüş nedeniyle ilgili detaylı incelemelerin süratle yapılmasının zaruretine vurgu yaptı.  Zelenskiy, uçağın düşüş nedeninin ortaya çıkması için uluslararası protokollere göre iki ülkenin ortak teknik heyetler oluşturmasını ve iş birliği yapmasını istedi. 

    Ruhani de İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığına olayın araştırılması için iki ülkenin uzmanlarından müteşekkil bir ekibin oluşturulması için talimat vereceğini söyledi.

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    Etiketler:
    Kasım Süleymani, ABD, Avrupa Birliği, Hasan Ruhani, İran
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