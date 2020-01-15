İsrail, Mısır'a doğalgaz ihraç etmeye başladı

İsrail, bugün itibariyle Mısır’a doğalgaz ihraç etmeye başladı. İki ülkenin enerji bakanları, bunun ‘her iki ülkenin ekonomik çıkarlarına hizmet edeceğini’ söyledi.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ve Mısır Enerji Bakanı Tarık el Molla, iki ülke arasındaki doğalgaz alışverişinin başladığını duyurdu. Bakanlar, gelişmenin ‘her iki ülkenin ekonomik çıkarlarına hizmet edeceğini’ belirtti.

Mısır'a gidecek doğalgazın aynı zamanda Mısır'daki sıvılaştırılmış doğalgaz terminalleri üzerinden Avrupa'ya aktarılabileceği belirtiliyor.

İki bakan ayrıca İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Ürdün Enerji Bakanları ve Filistinli yetkililerle bugün Kahire'de düzenlenecek Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nda bir araya gelecek. Bakanların, toplantıda forumu bölgesel bir organizasyona dönüştürecek bir anlaşma yapması bekleniyor.

İsrail'de faaliyet gösteren Amerikan Noble şirketi ve İsrailli Delek şirketi ile Mısır'ın Dolphin Energy şirketi arasında 10 yıl süresince 64 milyar metreküp doğalgaz tedariğini içeren iki anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmanın 15 milyar dolar değerinde olduğu belirtiliyor.