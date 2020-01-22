İdlib'deki militanlar 3 kez Suriye ordusuna saldırdı: 6 asker öldü

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, bugünkü basın toplantısında, İdlib'de saldırılarda 8 Suriye ordusu askerinin ve 6 militanın öldüğünü anlatı.
Borenkov, “22 Ocak günü, İdlib’de faaliyet gösteren Türkistan İslam Partisi terör örgütü birlikleri 3 kez hükümet ordusuna saldırdı” dedi.
Yaklaşık 30 militanın, silahla donatılan 4 arazi aracıyla Herbet-Mazian–Faruan yönündeki ani saldırıyla Suriye ordusu mevzilerini ele geçirmeye çalıştı. Saldırı püskürtülürken 3 militan öldü, 7’si daha yaralandı. Saldırıda, 3 Suriyeli asker öldü, 8 kişi daha yaralandı.
Deyr el-Garoy–Maysruna yönünde de bir saldırı gerçekleşti. Yaklaşık 20 militan, El Tah yerleşimi yönünde ilerlemeye çalıştı. Militanlar durdurulurken biri ölü 4 militanın etkisiz hale getirildiği, 2 askerin öldüğü ve 5 askerin de yaralandığı ifade edildi.
Borenkov, militanların Halep şehrine saldırılarının devam ettiğini, son 24 saatte aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 sivilin öldüğünü, 20 sivilin de yaralandığını anlattı.
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