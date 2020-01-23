Lübnan’da ilk kez bir kadın Savunma Bakanlığı görevine getirildi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Hassan Diyab, yeni kabinede beş kadına görev verdi. Savunma Bakanlığı'na getirilen Zeina Aker aynı zamanda Başbakan Yardımcılığı görevini de yürütecek.

Lübnan’da ilk kez bir kadının Savunma Bakanlığı görevine getirilmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Lübnanlı siyaset bilimci ve strateji uzmanı Omr Maarabuni, Zeina Aker’in askeri geçmişi bulunmadığını belirtti.

Maarabuni, Lübnanlıların Zeina Aker ve diğer kadın bakanlar hakkında pek bir şey bilmediklerini, onların tanınmış halk figürleri olmadıklarını ve siyasi ortamın dışında bulunmalarının onları farklı siyasi eğilimlerden uzak tutuğunu kaydetti.

Lübnan’da orduyu yönetmediği için Savunma Bakanı’nın sivil olabileceğini belirten Omr Maarabuni,“Lübnan’da Savunma Bakanı askeri açıdan atanmıyor. Savunma Bakanı diğer bakanlıklarda olduğu gibi idari bir pozisyona sahiptir. Ordu, askeri faaliyet ve askeri operasyonlar ordu komutanları ve genelkurmay başkanının sorumluluk alanıdır. Savunma Bakanı ordunun faaliyetlerini denetleme sürecini yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Kadınların siyasette daha aktif olmaları gerektiğini vurgulayan Maarabuni, bu atamanın olumlu ve umut verici olduğunu şu sözlerle açıkladı:

“Kadınların siyasete katılımının bir gereklilik olduğuna inanıyorum. Şimdi kadınlar Lübnan hükümetindeki koltukların sadece üçte birine sahip. Bunun daha fazla teşvik edilmesi ve kabul edilmesi gerekiyor. Umarım kadınlar önümüzdeki yıllarda ilke olarak politik arenada daha aktif hale gelirler. Zeina Aker’in atanması kesinlikle olumlu bir adımdır.”