Koronavirüs salgını Ortadoğu’ya da sıçradı: BAE’de ilk vaka tespit edildi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir ailede koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Bunun Ortadoğu’da ilk vaka olduğu düşünülüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık ve Önleme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, salgının ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinden gelen bir ailenin fertlerinde yeni tip koronavirüsü tespit edildiği belirtildi.

Virüsü taşıdıkları tespit edilen kişilerin sağlık durumlarının stabil olduğu ve tıbbi gözetim altında tutuldukları aktarıldı.

Bunun, Ortadoğu’da tespit edilmiş ilk koronavirüs vakası olduğu belirtiliyor. Virüs şimdiye dek daha çok Asya-Pasifik bölgesinde, Kuzey Amerika ve Avrupa’da görülmüştü.

Dünyanın en işlek hava trafiğine sahip ülkelerinden biri olarak bilinen BAE, geçen hafta Çin’den gelen tüm yolcuların sıkı bir şekilde kontrolden geçirildiğini açıklamıştı.

Koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 132'ye, salgından etkilenen kişi sayısı ise 5 bin 974'e yükseldi.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durduruldu.

Toplu taşımanın yanı sıra eğitim, ticari ve kamu hizmetleri, kafe, sinema, konser ve sergi salonları gibi yerler de geçici olarak kapatıldı.

Koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edildi. Salgın Güney Kore, Tayvan, Tayland, Vietnam, ABD, Fransa, Almanya, Kanada, Avustralya gibi 16 ülkeye yayıldı. Ancak Çin dışında henüz bir ölüm yaşanmadı.