Ruhani'den 'Yüzyılın Anlaşması'na tepki: Yüzyılın en alçak planı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu barış planını, 'yüzyılın en alçak planı' olarak nitelendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Yüzyılın Anlaşması adıyla açıkladığı Ortadoğu barış planına ilişkin, "Bu aptalca girişimler, yetti. Yüzyılın en alçak planı" ifadelerini kullandı.

Enough of these foolish attempts. The Most Despicable Plan of the Century.#DespicablePlan — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 29, 2020

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri de, aynı sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, 'yüzyılın en büyük utancı' şeklinde tanımladığı planın, Filistin halkının ve Müslümanların bilinciyle başarısızlıkla sonuçlanacağını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, dün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Ortadoğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Barış planı kapsamında, Kudüs'ün İsrail'in 'bölünmez' başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için 'son şans' olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.