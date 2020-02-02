Gazze’de Yüzyılın Anlaşması'na karşı mücadele komitesi kuruldu

Gazze’de toplanan Filistinli örgütler ve hareketler, 'Yüzyılın Anlaşması'na karşı mücadele için Yüksek Ulusal Komite’nin kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Gazze’de bugün ABD idaresinin Yüzyılın Anlaşması adıyla sunduğu Ortadoğu Barış Planı’nın ele alındığı ulusal konferans düzenlendi. Filistinli örgüt liderlerinin ve temsilcilerinin konuşmalar yaptığı konferansta, bölgenin bu plana karşı tutumu teyit edildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi Camil Mezher, ‘Yüzyılın Anlaşması'nın başarısız olacağının altını çizerek Filistin hükümetini Oslo dahil İsrail ile tüm anlaşmalardan çekilmeye çağırdı.

Hamas liderlerinden Salah el-Bardavil, “Gazze’ye gelecek Filistin Kurtuluş Örgütü heyetini selamlıyoruz ve diyalogun sadece ‘yüzyılın anlaşmasına’ karşı mücadele mekanizmalarını tartışma üzerinde yoğunlaşması gerektiğinin altını çiziyoruz” diye açıkladı.

İslami Cihat Politik Büro üyesi Nafez Azzam, “Filistin halkı birleşmek ve ‘yüzyılın anlaşmasına’ karşı stratejiyi belirlemek zorunda” diyerek tüm Filistin fraksiyonların liderlerini toplamaya çağırdı.

Konferansın sonuç bildirgesinde, 'Yüzyılın Anlaşması'na karşı mücadele için mevcut tüm güçlerin katılımıyla Yüksek Ulusal Komite’nin oluşturulduğu ilan edildi.