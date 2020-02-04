Trump'ın damadı Kushner, BMGK'de 'Yüzyılın Anlaşması'nı anlatacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) şubat ayı dönem başkanlığını devralan Belçika'nın BM Daimi Temsilcisi Marc Pecsteen, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Pecsteen, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in, 6 Şubat'ta Trump yönetiminin 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan kalıcı İsrail-Filistin barış planına ilişkin bilgilendirme yapacağını söyledi.
Pecsteen, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da 11 Şubat'ta BMGK'ya hitap edeceğini dile getirdi.
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Manur, geçen hafta Abbas'ın BMGK'de plana karşı çıkacağını ve konseye bir tasarı sunmayı planladıklarını söylemişti.
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