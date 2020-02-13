Suriyelilerle ABD askerleri arasında Kamışlı yakınında yaşanan gerginlik kamerada

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye’nin Haseke bölgesindeki Harbat-Hamo köyünde ABD askerlerinin halka ateş açması sonucu biri çocuk iki sivilin hayatını kaybettiğini belirtmişti.
Russia Today Arabic, Suriye resmi haber ajansı SANA ve Kurdistan24 muhabirleri, ABD'li askerlerle köy sakinleri arasında yaşanan gerginliği ekranlara taşıdı.
Kurdistan24'ün videosunda ABD'ye ait zırhlı araç konvoyunun yerel halk tarafından taşlandığı görülüyor. Zırhlı araçlardan birinde molotof kokteyli nedeniyle hasar oluştuğu anlaşılıyor.
SANA tarafından yayınlanan videoda, ABD'li askerlerle elinde bir ABD bayrağı tutan köylü arasında sözlü atışma yaşanıyor.
RT Arabic'in videosunda ise Rus askerlerin olayın yaşandığı bölgeye geldiği görülüyor. Gerginlik, Rus askerlerin müdahalesi sayesinde sona eriyor.
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