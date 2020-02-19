İsrail Savunma Bakanı Bennett: Suriye'de İran'ı vuruyoruz, İran ahtapotunun başı kesilmeli

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, ülkesinin Suriye'de İran'ı hedef aldığını belirterek, 8 yıllık Suriye krizinde savunma pozisyonunda olan İsrail'in artık İran'a karşı saldırgan bir yaklaşım sergilediğini kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, İsrail'in Suriye'yi hedef alan hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet edisyonu Ynet News'in haberine göre Bennett, "İran'ın Suriye'de işi yok" diyerek, ülkesinin Suriye'de başta İran olmak üzere diğer ülkelere yönelik baskısını artırdığını belirtti.

'İran ahtapotunun bağışıklık kazandığını' söyleyen Bennett, ülkesinin İran'a baskı uygulamak için enerjisinin, gücünün ve ulusal güvenliğinin büyük bir kısmını kullandığını kaydetti.

İsrailli bakan, bugünkü bir diğer açıklamasında da Suriye'deki hedeflere yönelik saldırılar hakkında ülkesinin İran'ın 'zayıf rolünün niteliklerini izlediğini' söyledi.

i24 News'e göre Bennett, güvenlik teknolojileri konulu bir konferansa katılan Bennett, "İsrail savunmacı bir konseptten saldırgan bir konsepte geçiyor ve ahtapotun başı zayıflatılmalı ve kesilmelidir" ifadelerini kullandı.