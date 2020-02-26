Yeni tip koronavirüs Ortadoğu'da yayılıyor: Umman'da vaka sayısı 4'e yükseldi

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Ortadoğu'da yayılmaya devam ediyor.

Umman Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 kişide daha yeni tip koronavirüse rastlandığı belirtildi.

Yeni vakaların ardından ülkede toplam vaka sayısı 4'e yükseldi.

Açıklamada 2 yeni vakanın 'İran'a seyahatle bağlantılı' olduğu belirtilerek gözlem altında tutuldukları ifade edildi.