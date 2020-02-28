SANA: İsrail helikopterleri Kuneytra'da Suriye ordusu noktalarına saldırdı

Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'e ait helikopterlerin ülkenin güneyinde Kuneytra iline bağlı Kahtaniye ve Hurriye bölgelerindeki Suriye ordusu hedeflerine saldırdığını duyurdu.
Ajansın haberinde, 3 askerin yaralandığı bilgisi yer aldı.
Ajans, ayrıca roketlerin Golan Tepeleri'nden ateşlendiğini kaydetti.
#عاجل || #سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) February 27, 2020
مراسل سانا في القنيطرة: مروحيات الاحتلال الاسرائيلي تعتدي بصواريخ من فوق الجولان المحتل على نقاط للجيش في القحطانية والحرية ومدينة القنيطرة المحررة ماتسبب بإصابة ٣ جنود بجروح طفيفة.
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