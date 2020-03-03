İran acil sağlık hizmetleri başkanı da koronavirüse yakalandı

İran'ın yarı resmi haber ajansı ILNA'nın haberine göre, İran'da koronavirüs salgını milletvekilleri arasında da hızla yayılırken, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Pirhossein Kolivand da koronavirüs'e yakalandı.

Kurumdan yapılan açıklamada "Kolivand'ın durumunun iyi, endişelenmeye gerek yok" ifadelerine yer verildi.

İran Yargı Erki Başkanı Danışmanı hayatını kaybetti

İran yerel medyasında yer alan haberlere göre, Yargı Erki Başkanı Danışmanı Ahmad Tuiserkani koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, 77 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, sadece bir günde 500'den fazla yeni vakanın tespit edilmesiyle hasta sayısının 2 bin 336'ya yükseldiği belirtildi.

İran'da 23 milletvekilinde koronavirüs tespit edilmişti.

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Tahran’ın koronavirüsle mücadelede Moskova’dan yardım istediğini söylemişti.